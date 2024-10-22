觀影說劇／李善均因他接演「幸福國度」 曹政奭忍淚思念

「幸福國度」是李善均的遺作，飾演情報部隨行祕書官「朴泰柱」。（圖／采昌提供）

南韓 已故演技派男星李善均 演藝生涯謝幕電影「幸福國度」，改編自南韓總統「朴正熙遇刺案」背後不為人知的隱藏故事。導演秋昌民透露，李善均之所以接演本片的原因是：「他認為曹政奭是一位很優秀的演員，希望能與他一起學習。」讓一旁聽到的曹政奭，當場強忍想要落淚的激動情緒，表示時時刻刻都在思念這位善良的前輩。

電影描述在1979年總統暗殺事件的政治審判中，一位追求勝訴的熱血律師，為了挽救僅只一次宣判，就必須決定生死的情報部秘書官而孤軍奮戰。全片劇情貫穿「南山的部長們」與「12.12：首爾之春」兩大電影所描述的歷史事件，將僅只16天的「倉促審判」過程搬上大銀幕。

「幸福國度」日前舉辦製作發表會時，秋昌民也談到李善均決定接演本片的契機：「我當時問他為什麼會選擇這部作品，他說是因為曹政奭。他認為曹政奭是位優秀的演員，希望能與他一起學習。看到已經如此優秀的演員，依然保持好奇心和學習的態度，讓我感到非常驚訝。」