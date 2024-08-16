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SJ知道會氣炸？圭賢變身台灣觀光代言人狂嗑蛋餅

記者李姿瑩／台北即時報導
圭賢暢飲豆漿一臉幸福。(記者王聰賢／攝影)
圭賢暢飲豆漿一臉幸福。(記者王聰賢／攝影)

Super Junior的成員圭賢今天(16)接受交通部觀光署委任，成為韓國市場的台灣觀光代言人。觀光署國際組組長在記者會上盛讚圭賢和台灣連結度非常高，可以感受到他對台灣的熱忱，包括他先前拍攝的北高旅遊Vlog，在網路上引發熱烈回響，因此趁著SJ來台開唱之際，邀請圭賢一起推廣台灣觀光。

圭賢今天在記者會上體驗台灣柑仔店，大玩戳戳樂，還吃蛋餅配豆漿。圭賢幾乎全程用中文回答，開心表示：「我最喜歡豆漿，昨天也喝了。」他挑戰試吃跳跳糖，調皮拿著麥克風對準嘴邊，讓跳跳糖爆發的聲音響遍全場。圭賢形容：「很像回到那些年，小時候。」

圭賢對於接到觀光代言人邀約，笑稱：「終於來了！」現在的他充滿使命感，心情也很激動，希望讓更多人知道台灣的美，同時也深感幸福。不過他說接下代言這件事全程保密，所以「成員到現在都不知道我變成觀光大使」，還用中文補充「怕他們會生氣」。

而他先前來台旅遊吃過的餐點被店家包裝成「圭賢套餐」，如果是圭賢自選3道美食，他會選擇牛肉麵、油條豆漿一套還有起司蛋餅。昨天正好有路人直擊圭賢出現在大稻埕，圭賢透露是去拍攝行銷短片，「雖然下雨，但很多人在拍婚紗照、逛街，街道巷弄都很漂亮，真是個好地方。」

不過昨天他在大稻埕時突然遇到地震，當時他正好在室內取景，「還有今天早上七點半也地震，整個旅館都在晃，很害怕，苦惱要不要逃跑。」但圭賢強調自己不是裸睡，只是如果真的要跑，還是要先穿褲子。

值得一提的是，因為圭賢獲贈小米酒和高粱酒組合，媒體好奇他酒量如何，但圭賢在韓國有酒品代言，主持人不得不出聲提醒他不宜多聊。但圭賢主動作答，示意韓方人員「沒關係」。他大方分享，不管是台灣高粱、威士忌、啤酒他都喝過，因為這是來台旅行中體驗在地文化的一環。至於酒量如何？他巧妙形容：「我不管跟誰喝，就算是很能喝的人，我都能喝到很開心。」

圭賢大口咬下蛋餅。(記者王聰賢／攝影)
圭賢大口咬下蛋餅。(記者王聰賢／攝影)
圭賢熱情擁抱喔熊。(記者王聰賢／攝影)
圭賢熱情擁抱喔熊。(記者王聰賢／攝影)
圭賢用麥克風對準爆發的跳跳糖。(記者王聰賢／攝影)
圭賢用麥克風對準爆發的跳跳糖。(記者王聰賢／攝影)
圭賢幫喔熊量身高。(記者王聰賢／攝影)
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