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被控詐欺搶經營權 李政宰將提誣告

娛樂新聞組╱綜合報導
李政宰鬧出搶奪經營權紛爭。(取材自Instagram)
李政宰鬧出搶奪經營權紛爭。(取材自Instagram)

南韓男星李政宰演出「魷魚遊戲」紅遍全球，更闖美主演「星際大戰」影集「侍者」，「魷魚遊戲」第二季的消息更是讓人期待，不過現在卻驚爆出李政宰爭奪經營權被控詐欺

綜合韓媒報導，李政宰與WYSIWYG Studio前老闆朴仁奎合夥收購製作公司「來夢來人」（RaemongRaein），承諾會共同擁有經營權，還可以藉李政宰的人脈打入美國市場，又利於公司成長，當初甚至立了約定書。

事業版圖擴大原是美事一樁，但在公司發展過程中，李政宰與朴仁奎卻鬧翻來夢來人，「來夢來」金代表在不同意某項收購決策後，竟被拔除李政宰經營權。金代表於6月提告李政宰與合夥人朴仁奎詐欺，指控利用「企業狩獵」的方式搶奪經營權，直到近日才被媒體報了出來。

而對於金代表指控，李政宰方面否認並表示準備反控對方誣告，「金老闆反對我和演員鄭雨盛參與來夢來人的經營，甚至無視臨時股東大會出席要求，現已提出損害賠償。

製作公司來夢來人成立於2007年，公司名聲響亮，曾製作過戲劇「偶然發現的一天」、「學校2021」、「偶然發現的一天」、「財閥家的小兒子」等人氣作品，如今內部紛爭遭搬上檯面，引起各界相關人士關注。

魷魚遊戲 詐欺 南韓

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