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二宮和也再扮惡魔醫師 將帥氣登台會影迷

記者梅衍儂／綜合報導
「黑色止血鉗」系列受到許多粉絲歡迎。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）
「黑色止血鉗」系列受到許多粉絲歡迎。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

日本奧斯卡影帝、知名實力演員二宮和也與擁有日本國民天菜暱稱的帥氣男星竹內涼真相隔6年再度合作，演出今年日本TBS電視台夏季強檔日劇「黑色止血鉗2 - 惡魔外科醫生」收視率居高不下，在串流平台播出亦成績亮眼。他們透過主辦單位大鴻藝術BIG ART宣布將於9月攜手赴台，出席該劇見面會，這也是兩位男星繼2019年的各自訪台行程之後暌違近5年再去台北活動。

「黑色止血鉗」系列由日本電視台TBS主導製作拍攝，改編自日本作家海堂尊的小說原作，除了醫療劇必有的理念碰撞與從死神手上搶人的精彩手術片段，還交織了醫患問題與醫局鬥爭元素，緊湊爽快的劇情讓平均收視率高達14.3%，最終回大結局還衝上18.6%的傲人成績。今年TBS宣布續作「黑色止血鉗2 - 惡魔外科醫生」，韓星崔智友與實力派演員金武俊也在第二季中客串。

二宮和也分享拍攝第一季的時候常聽其他演員吐槽手術戲耗時很長很辛苦，但因為他飾演的渡海醫生都是在緊要關頭登場，快速地動完手術之後就離場了，拍攝的時間很短，所以他總覺得好像也沒大家說的那麼誇張。而這次的天城醫生卻是要扎扎實實開完全場的刀，需要他配合從頭站到尾，笑說「忽然體會到當時大家的心情了呢」。

而跟二宮和也互動最多的，就是飾演世良雅志的竹內涼真，善良純真的他第一季面對渡海醫生的震撼教育，在新季度又換惡魔當上司，讓他大呼「真的好難，但二宮先生真的好帥」。

二宮和也在「黑色止血鉗2—惡魔外科醫生—」以銀髮化身惡魔醫師。(取材自Insta...
二宮和也在「黑色止血鉗2—惡魔外科醫生—」以銀髮化身惡魔醫師。(取材自Instagram)

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