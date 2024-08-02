我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

許光漢進軍韓國「壓力山大」 合作重量級大咖內幕曝光

記者李姿瑩／即時報導
劉宰明對許光漢的印象非常好。(Disney+提供)
劉宰明對許光漢的印象非常好。(Disney+提供)

許光漢首度進軍韓國的韓劇作品「無路可走：輪盤賭」日前在Disney+播出，他挑戰突破自我，勇闖語言不同的環境，和趙震雄、劉宰明、廉晶雅、李光洙等大咖飆戲。他日前和劉宰明一起受訪，坦言「壓力山大」，就怕自己表現不好，拖累前輩們。

許光漢表示：「當初看到這樣的陣容，就覺得一定要把自己的部分努力做到最好，把練習好的東西盡量自然地演出來，不要拖累到前輩們。」劇組為了禮遇他，特地為他準備了中文翻譯劇本，和韓國團隊拍攝更讓他大開眼界，尤其是看到劇本有圖文並茂的分鏡版本，更讓他被韓方的專業度震驚。

為了詮釋殺手角色「Mr. Smile」，許光漢在開拍2周前接受特訓，學習射擊和武打動作。他慶幸在劇中台詞以英文為主，「如果還要背韓文台詞，那對我來說又是另一個更大的挑戰」。

而許光漢對手戲最多的就是劉宰明，劉宰明受訪時給了許光漢極高的評價：「第一次見到的時候覺得他很帥，在片場很有禮貌，是一位很好的演員。」

劉宰明對許光漢照顧有加，因為「無路可走：輪盤賭」拍攝時韓國氣溫是零下10度，加上大量的動作戲，對演員們的體力是一大考驗。許光漢分享：「所以吃飯的時候最開心，有一次在吃飯時，我還跟劉宰明前輩一起看足球，印象很深刻。」

許光漢害怕自己表現不佳造成其他演員困擾。(Disney+提供)
許光漢害怕自己表現不佳造成其他演員困擾。(Disney+提供)

許光漢 足球 韓劇

上一則

江蕙復出有影？大巨蛋開唱沒說死

下一則

劉詩詩、周雨彤巴黎看奧運 狂拍美照被罵翻

延伸閱讀

面對青峰退追蹤 Lulu幽默回：大可不必

面對青峰退追蹤 Lulu幽默回：大可不必
女生要電話… 許光漢：聊得來OK

女生要電話… 許光漢：聊得來OK
許光漢歸隊Netflix「正港分局」與王淨槓上 見面就打架

許光漢歸隊Netflix「正港分局」與王淨槓上 見面就打架
許光漢見習好友婚禮 認了想談戀愛

許光漢見習好友婚禮 認了想談戀愛

熱門新聞

艾米在「墨雨雲間」中飾演丫鬟「桐兒」。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

2024-07-28 07:00
吳謹言私服穿搭品味，令粉絲也困惑。圖／摘自微博

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

2024-07-27 12:19
李現、周雨彤主演的「春色寄情人」收穫不錯的口碑。(取材自微博)

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

2024-07-25 08:00
傳香港霍英東集團副總裁霍啟山(左，取材自大洋網)追求大陸跳水金牌陳若琳(右，取材自微博)

霍啟剛之弟傳也追求跳水金牌 氣質與郭晶晶相像

2024-07-30 20:45
許凱在「你比星光美麗」中，再度飾演霸總。(取材自微博)

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

2024-07-25 07:00
劉昊然的演出獲得影帝周潤發的稱讚。(取材自微博)

周潤發看「解密」感動到哭 激讚「90後」的他演技太棒…

2024-07-28 08:00

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」