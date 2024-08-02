許光漢進軍韓國「壓力山大」 合作重量級大咖內幕曝光

劉宰明對許光漢的印象非常好。(Disney+提供)

許光漢 首度進軍韓國的韓劇 作品「無路可走：輪盤賭」日前在Disney+播出，他挑戰突破自我，勇闖語言不同的環境，和趙震雄、劉宰明、廉晶雅、李光洙等大咖飆戲。他日前和劉宰明一起受訪，坦言「壓力山大」，就怕自己表現不好，拖累前輩們。

許光漢表示：「當初看到這樣的陣容，就覺得一定要把自己的部分努力做到最好，把練習好的東西盡量自然地演出來，不要拖累到前輩們。」劇組為了禮遇他，特地為他準備了中文翻譯劇本，和韓國團隊拍攝更讓他大開眼界，尤其是看到劇本有圖文並茂的分鏡版本，更讓他被韓方的專業度震驚。

為了詮釋殺手角色「Mr. Smile」，許光漢在開拍2周前接受特訓，學習射擊和武打動作。他慶幸在劇中台詞以英文為主，「如果還要背韓文台詞，那對我來說又是另一個更大的挑戰」。

而許光漢對手戲最多的就是劉宰明，劉宰明受訪時給了許光漢極高的評價：「第一次見到的時候覺得他很帥，在片場很有禮貌，是一位很好的演員。」