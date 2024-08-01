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福原愛蹭奧運熱度 嘆生涯15銅牌 挨酸「小三」命

娛樂新聞組╱綜合報導
福原愛搭上奧運風潮在社群替選手加油。（取材自微博）
福原愛搭上奧運風潮在社群替選手加油。（取材自微博）

日本桌球女將福原愛自從和江宏傑婚變，近年將演藝重心移轉大陸，並轉型直播帶貨。近日，她搭上巴黎奧運熱潮，在社群平台講評賽事、為選手加油，福原愛並提到她的運動生涯共拿到15面銅牌，還說想去大陸桌球選手張怡寧、王楠家偷金牌，一番發言遭到網友酸爆。

2021年，福原愛因被拍到和一名有婦之夫約會過夜，形象受損。同年與江宏傑離婚後，官司纏訟近三年，雙方最終以和解收場。如今福原愛將事業重心轉往大陸，近期更搭上奧運風潮在社群替選手加油、直播講評，被問及生涯獲得15面銅牌時，她坦言自己不清楚，統計顯示福原愛確實有15面銅牌，令她感驚訝，更開玩笑說：「這些可以換成一面金牌嗎？」福原愛與大陸桌球選手張怡寧、王楠是好友，提及兩人在球場上常奪冠，「她們金牌多到數不清，可以當杯墊了。」最後，她幽默說：「我去她們家拿走一個應該不會被發現吧！」引發網友笑聲。

 有網友立刻留言嘲諷福原愛一生「小三」命，不是正宮（指銅牌為第三名），更表示她沒有金牌的命。近期，福原愛講評奧運賽事時，因離開日本隊加油，反而在微博標註「中國隊奧運加油」一事，被指炒熱話題。除此之外，外界關注她容貌的改變，許多網友指出福原愛的五官有變化，質疑她是否整形。

 福原愛表示：「我這輩子都沒有過金牌！」談及奧運每四年舉辦一次，大家都緊盯，到了7、8月都很緊張。她認為奧運是夢想，祝愿大家取得理想成績。

福原愛 巴黎奧運 江宏傑

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