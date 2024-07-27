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南韓影帝涉毒又爆性侵 30歲男子控「他插入我身體」

娛樂新聞組／綜合報導
南韓影星劉亞仁醜事連環爆。圖為他2018年出席法國坎城影展。（路透）
南韓影星劉亞仁醜事連環爆。圖為他2018年出席法國坎城影展。（路透）

南韓影帝劉亞仁涉非法使用多種藥物遭求刑四年有期徒刑，重創形象，最近又爆出性醜聞，遭一名30歲男性控訴性侵，劉亞仁透過律師否認控訴。

噓！星聞引述朝鮮日報報導，一名30歲男性指控劉亞仁性侵，警方已受理報案。男子稱他14日於私人住宅中熟睡遭人性侵，當時宅內有三男，分別為報案者男子本人、劉亞仁及房東，報案者表示侵犯他的不是房東，是劉亞仁，並陳述「他將重要部位插入我身體」。

韓媒報導指報案男子所陳述事發地點並非劉亞仁住處，而男子指證歷歷，已受理報案。據悉，男子並非圈內人，事發前雖與劉亞仁、房東認識，但並不熟悉。三人是在參加完一場酒局後改到其中一人家中續攤，男子於早上6點多入睡，下午醒來後發現被性侵，赴警局報案。當時男子並未明說加害者姓名，而是留下對方手機號碼，經警方查證後為劉亞仁的電話。

而警方於24日對報案男子進行毒品檢測，結果為陰性，預計將傳喚現場另一男子以證人身分作證。而警方目前尚未傳喚劉亞仁，不過基於劉亞仁早前案件，後續也將著手調查劉亞仁是否還吸毒。對於控訴，劉亞仁透過律師否認，稱「不是事實」，並呼籲大家不要臆測劉亞仁私生活。

房東 檢測 毒品

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