觀影說劇／二宮和也披白袍 化身「惡魔外科醫生」

二宮和也在「黑色止血鉗2—惡魔外科醫生—」演出全新角色「天城雪彥」。(取材自Instagram)

夏季日劇 強檔「黑色止血鉗2—惡魔外科醫生—」首集收視率以11.8%開出紅盤，暌違六年再度披上醫師白袍的二宮和也演出全新角色「天城雪彥」，他表示手術場景依舊是最大挑戰。

「黑色止血鉗」於2018年播出第一季時，平均收視率高達14.3%，完結篇甚至還衝上18.6%，沒想到經過六年後竟推出第二季，飾演男主角「天城雪彥」的二宮和也為戲染了一頭銀髮，角色甚至還變成另一個人，從救死扶傷的英雄變成玩弄人心與金錢的惡魔。

「黑色止血鉗2—惡魔外科醫生—」同樣由日本 偶像團體嵐的成員二宮和也作為主角，與日本高人氣男演員竹內涼真擔綱主要配角，其他演員還有內野聖陽、小泉孝太郎、葵若菜也全部都繼續接下演出邀約，甚至在第一部之中飾演主角渡海征司郎搭檔護士的趣里也在第一集當中露臉。

二宮和也在前作「黑色止血鉗」詮釋天才外科醫生「渡海征司郎」，第二季改演「天城雪彥」，「天城雪彥」要求病患在動手術時，必須賭上一半身家，因而有惡魔的外號。他笑稱，若自己是病人，不會冒這個險，他的心臟受不了。

第一季中有許多開刀場面，二宮和也表示，他的角色是在手術快失敗或都變成一團亂時，才會出來拯救大家，所以並非最辛苦的演員。有趣的是，由於手術場景的拍攝時間很長，他出現代表著這場戲就要結束，非常受到大家歡迎。