日劇男神高橋一生 拋新婚妻來台拍「零日攻擊」

高橋一生出席「零日攻擊ZERO DAY」發布記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

戲劇「零日攻擊ZERO DAY」日前舉辦發布記者會，卡司陣容亮相，日劇 男神高橋一生、港星杜汶澤、台灣演技派金獎演員連俞涵、莊凱勛、李杏、藍葦華、陳妤、柯一正、游安順等豪華陣容一字排開，展現氣勢。其中新婚不久的高橋一生沒帶著老婆來台，至於是否會帶伴手禮回家？他像是被提醒般，笑回：「應該是要帶。」

高橋一生與小17歲的飯豐萬理江合作電影相識，今年5月宣布結婚，7月初就來台準備拍攝，他飾演一名台日混血大企業社長特助，與連俞涵飾演的新聞主播在學生時期曾是戀人，因戰爭敏感時機久別重逢。高橋一生首次參與台灣作品，事前1個月為角色學習中英日3種語言，讓他演出時台詞轉換無礙；在體態上，他會靠運動維持，每天晚上零偽裝出門散步1個半小時，表示相當喜歡台灣的街景，是否有被認出來？他不是很確定。

台灣拍攝期間，高橋一生剛好遇上導演蘇奕瑄的生日，他特地訂製了一張繡有導演名字的導演椅送給對方，但他大感傷心，原因是直到殺青導演都沒有坐該張椅子，對此，蘇奕瑄趕緊解釋是因為「捨不得坐」，才讓高橋一生恍然大悟。

而杜汶澤來台定居3年，一直想在台灣演戲，現在如願拍攝「零日攻擊ZERO DAY」，飾演被中華人民共和國派來滲透台灣的香港 人，他幽默地說：「身為杜汶澤，滿尷尬的，但演繹這個角色難度很低，我常在香港看到這種人。」