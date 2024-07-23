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金秀賢PO台北照 疑隔空示愛金智媛

記者李姿瑩／綜合報導
金秀賢突然放出在台北街頭拍攝的照片。（取材自Instagram）
金秀賢突然放出在台北街頭拍攝的照片。（取材自Instagram）

韓星金智媛的台北粉絲見面會圓滿落幕，粉絲仍意猶未盡，加上看到金秀賢在Instagram無預警公開先前在台北街頭拍的照片，大大的「TAIPEI」字樣彷彿怕別人看不出他是在台灣拍照。他雖未寫隻字片語，但在粉絲眼中這張照片無異於隔空放閃，就像是對金智媛示愛。

金秀賢自從和金智媛合作「淚之女王」後，速配的外型和個性，讓他們緋聞不脛而走。加上各路占卜預言都斷定他們肯定假戲真做，讓劇迷早就認為他們是一對。

巧合的是，金智媛在見面會上演唱了「淚之女王」的配樂歌曲，身後螢幕播放的正是金秀賢的片段，彷彿兩人就在場上同框重逢。

而台灣女星詹子晴日前發文，寫下「有人在宏匯廣場嗎？我在點點心，晴快閃，我買單唷」！因為當天金智媛剛好也在同個地點辦見面會，有網友好奇問她：「丫頭也要去看金智媛？」想不到她直接留言回覆「我是主辦單位」，引發熱議。

經紀人表示，詹子晴確實是金智媛見面會主辦方之一「十十娛樂」的老闆，詹子晴也透過經紀人轉達「金智媛是我的女神，身為主辦方之一的我能成功邀請她來辦見面會已經覺得很感謝了。還請媒體朋友不要寫我的新聞模糊焦點，萬事拜託，感謝了」。

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