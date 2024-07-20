南韓青龍獎 任時完、朴寶英奪帝后 潤娥仙氣破表

任時完奪視帝。（視頻截圖）

南韓 第三屆「青龍系列大獎」日前登場，主持人潤娥、全炫茂三度連莊，光是紅毯就充滿看頭，幾乎所有藝人都比出臉頰愛心，彷彿上演愛心賣萌大賽。任時完以劇集「少年時代」擊敗柳俊烈、崔宇植、柳承龍等人，拿下視帝殊榮；朴寶英以「精神病房也會迎來清晨」展現精湛演技，奪下視后。

視后朴寶英演活憂鬱症，得獎爆哭 。（視頻截圖）

潤娥雖然是主持人，但仙氣破表，一下車就是全場焦點。千玗嬉一身紅色深V禮服，難得放送事業線，讓粉絲們看到她性感的一面。包括韓孝周、朴寶英、柳俊烈、崔宇植、柳承龍、任時完入圍 者都準時出席，每位藝人還沒站到定點就急著比出各種愛心，努力展現親民互動的可愛面貌。

「青龍系列大獎」除了頒發劇集獎項，也為網路節目增設入圍項目，在網路話題度超高的CP金允載、李潤荷和兄妹檔朴宰亨、朴世承一起現身，難得合體出席公開正式場合，也成為紅毯上的另類亮點。

潤娥美到仙氣飄飄。(取材自imbc)

任時完上台領獎時感性表示，自己經常參加頒獎典禮，通常看到入圍對手就會知道大概得獎的機率。他說，這次自己大慨計算一下，只帶著10%的準備就來了，完全沒想到會得獎。

朴寶英在「精神病房也會迎來清晨」中展現精湛演技，她被叫到名字時驚訝地捂住嘴，不敢相信自己拿下視后。到發表感言時，她流下眼淚，坦言在揣摩憂鬱症 患者時非常地辛苦，她不忘向憂鬱症患者喊話：「如果你現在感到很黑暗、正在度過一個陰暗的晚上，好好地撐下去，就會迎來清晨了！」感言相當催淚。