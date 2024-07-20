趙震雄揪酒友玩西班牙 遇半世紀最強暴風雪

趙震雄（左二）揪酒友崔元英（左起）、權律、朴明勳一起去西班牙旅行。(東森提供)

韓星趙震雄、崔元英、朴明勳及權律參加實境綜藝「帳篷外是西班牙」，鮮少在綜藝節目露臉的演員們相揪到西班牙旅行，4位成員以帳篷代替高級酒店、以租車 自駕代替火車，以自行採買食材烹飪代替餐廳用餐，完成一趟實用性100%的自給自足露營記，未料卻在當地遇上半世紀以來最強暴風雪襲擊，這趟旅程充滿考驗。

4人私下關係緊密，趙震雄與朴明勳、權律因合作電影「無間對決」認識，與同齡的崔元英也認識10多年，甚至擔任對方的婚禮主持人，聽聞旅行地點是西班牙而倍感心動，無論目的地或同行者都是第一次，他說：「以前讀大學時，就夢想著能夠去西班牙走朝聖之旅，加上他們都是我的酒友，所以決定加入。」

號稱「無規劃派」的趙震雄坦言其實不喜歡露營，得知崔元英有露營經驗，笑言自己絕不會主動做事，相信好友一定會有所作為，他曾當過駕駛兵，原本被委以開車重任，卻開玩笑以「沒吃葉黃素，眼睛有點模糊...」找盡藉口推辭，工作人員再次確認，趙震雄竟回「我說我要開車啊」，讓權律逮到機會立刻對著鏡頭說「錄影存證」，一來一往畫面逗趣。

年紀最小的權律被問及加入節目的心情，笑言「震雄哥應該會命令我做事吧」，果然哥哥們指派他負責做飯，還得兼任總務，令他忍不住脫口「有退出的想法」，但抵達當地後，權律不僅費心控制預算 ，還負責翻譯溝通任務，流利的英文令哥哥們大為讚嘆。演出過奧斯卡 得獎電影「寄生上流」的朴明勳走在西班牙市區時，有不少人認出他跟成員們，感嘆韓流威力之大也讓他相當興奮。

比起美食美景，4人對當地極端天氣印象深刻，趙震雄透露製作組場勘時說天氣狀況不錯，未料一行人抵達當地，氣溫比往年降了10度左右，準備衣物不夠保暖，到了營地發現只有他們選擇搭帳篷，其他遊客都住在露營車上，更沒想過會遇上狂風伴隨暴雪襲擊，儘管一度受困在庇里牛斯山，這群落難大叔卻意外欣賞到難得的風景，留下難忘體驗。