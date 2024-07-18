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戲說從頭╱女星說他呆萌 西島秀俊自嘲

記者陳建嘉／綜合報導
西島秀俊自嘲與過往演出角色個性大不同。（圖／Apple TV+提供）
西島秀俊自嘲與過往演出角色個性大不同。（圖／Apple TV+提供）

西島秀俊首度主演黑色懸疑喜劇「桑妮：AI管家」，與喜劇女星拉希達瓊斯(Rashida Jones)搭擋演夫妻，拉希達瓊斯直言是西島的粉絲，合作前才因為看了奧斯卡電影「在車上」迷上西島秀俊，「結果第一次與他視訊發現跟想像中不一樣，他有點呆萌，電影裡面比較嚴肅」，讓西島立刻自嘲「哈哈，我跟角色其實很不像」。

「桑妮：AI管家」敘述西島秀俊飾演的工程師「阿正」在一次墜機事件失蹤，讓拉希達飾演的妻子「蘇西」生活天翻地覆，在AI家用機器人「桑妮」的陪伴下，一同揭開背後荒謬又黑暗的真相。

影集風格雖然設定在近未來，充滿時尚科技感，不過2人皆說自己很老派，西島秀俊更說最近才剛買了卡式錄音機，「我有空就會聽，其實我很享受錄音帶的音質」，但覺得新科技仍有風險，「所以你必須決定如何應對它們，否則它們會滲透到你的生活中」，拉希達則笑稱自己平常沒事就會聽黑膠唱片，「雖然我有時玩手機，但我更喜歡接觸大自然」。

提到彼此，拉希達稱讚西島秀俊非常有魅力，「我一開始不太了解他，但我們很快就喜歡上對方，工作時也非常愉快」，西島秀俊也說平時下戲之後，兩人也會一起去吃飯，「我們私下能聊的話題很多，拉希達真的是很有趣的人」，除了西島，台裔日本歌后翁倩玉也有參演，讓拉希達狂讚，「翁倩玉充滿元氣，也很有能量，真的是很棒的合作夥伴」。

雖然影集以「AI人工智慧」為核心，西島秀俊仍不反對先進科技，並表示AI會被發明出來，主要也是人生來孤獨，「我們渴望與他人取得聯繫，想要拉近彼此的關係，而科技只是媒介，讓我們看見各自的靈魂」。

拉希達瓊斯在「桑妮：AI管家」飾演甫喪夫的年輕妻子。（圖／Apple TV+提供...
拉希達瓊斯在「桑妮：AI管家」飾演甫喪夫的年輕妻子。（圖／Apple TV+提供）

AI 奧斯卡 人工智慧

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