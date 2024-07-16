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「BTS也沒這樣大牌」邊佑錫惹眾怒 保鑣堵住機場大門

娛樂新聞組／綜合報導
邊佑錫憑藉韓劇「背著善宰跑」暴紅才沒多久，就傳出疑似耍大牌。(取材自Instagram)
邊佑錫憑藉韓劇「背著善宰跑」暴紅才沒多久，就傳出疑似耍大牌。(取材自Instagram)

因演出韓劇「背著善宰跑」而人氣爆漲的韓星邊佑錫，近來在亞洲舉辦巡迴粉絲見面會；不過他日前現身仁川機場時，竟出現管制入口、檢查旅客機票、身邊保鑣用手電筒強光照射路人等行為，引發民怨。對此經紀公司VARO Entertainment聲明道歉。

邊佑錫出道14年，今年才憑藉韓劇「背著善宰跑」初嘗走紅滋味。暴紅後的他，活動滿滿，日前他從仁川機場要飛香港，許多媒體都到場守候。不過，就在他抵達機場前30分鐘，保鑣突向媒體表示，等邊佑錫抵達後，機場一處出入口會封住10分鐘，連記者都無法通過。

這番話讓在場守候的攝影記者十分生氣，直言「從沒發生過這種狀況」、「太扯了吧」，現場畫面更隨著韓國媒體《Dispatch》的直播影片全程播放，引起韓國網友怒火，批評「藝人有什麼了不起，還能堵住機場的大門喔？」、「防彈少年團(BTS)、BLACKPINK、孫興慜都不至於這樣」。

時隔三天後，邊佑錫公司VARO娛樂才終於打破沉默，發出聲明致歉，表示雖然公司無法在現場得知，但對所有保鑣在執行過程中發生的不光彩事件深感道義上的責任感，向感到不便的乘客們低頭道歉。

韓劇 香港 BLACKPINK

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