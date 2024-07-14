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最強童顏張娜拉 新片演苛刻上司

記者李姿瑩／綜合報導
張娜拉以成熟造型詮釋職場女強人。(圖／LINE TV提供)
張娜拉以成熟造型詮釋職場女強人。(圖／LINE TV提供)

43歲「最強童顏」張娜拉帶著新作「好搭檔」回歸，與南志鉉、金准韓、P.O表志勳聯手飆戲。她飾演有17年資歷的王牌離婚律師「車恩京」，為了完美詮釋角色，刻意研究了許多讓人火大的說話方式，特別提高講話音調，就是想塑造出職場上「最不想遇見的上司」形象。

張娜拉在劇中個性嚴格、冷靜，總是能夠保持工作上的專業與高效率，但也因為直言不諱又苛刻的作風，導致下屬流動率超高。當她遇上成績優異又熱血正直的新人律師「韓宥利」（南志鉉 飾），兩個截然不同的性格，在共同經歷大大小小的離婚官司後，逐漸從針鋒相對的同事變成默契十足的「好搭檔」。

張娜拉坦言：「我一直在思考要怎麼樣讓韓宥利（南志鉉 飾）更生氣。」南志鉉剛報到，就被張娜拉分配了60樁離婚官司，10分鐘內就要準備好去跟委託人開會，隔天就要開庭。但比起「刁難」，張娜拉更像是「標準非常高」，交付任務的過程中，她也會實際的給予建議與回饋。

「好搭檔」也是P.O表志勳退伍後首部電視作品，他在劇中飾演同為離婚組的新手律師「全恩浩」，身為南志鉉職場上的小前輩，總是充滿正能量，是位經常高喊工作、生活雙平衡的樂觀主義者，還曾說：「不懂為何韓宥利（南志鉉 飾）這麼討厭離婚組，我覺得離婚組最有趣耶！」

為了防止離婚組的新人律師流失，他相當照顧韓宥利，告訴她「妳以後有任何煩惱就來找我，我會請妳吃烤腸、炸雞和啤酒」。雖然被韓宥利吐槽講話很輕浮，但仍深刻感受到他的熱情。

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