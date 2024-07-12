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木村拓哉懇求配音 「霍爾」一開口征服宮崎駿

記者陳建嘉／綜合報導
日本天王木村拓哉特別配音加持，在「霍爾的移動城堡」聲演擁有百變美男造型、迷人嗓音和強大魔法的霍爾。（取材自Instagram）
日本天王木村拓哉特別配音加持，在「霍爾的移動城堡」聲演擁有百變美男造型、迷人嗓音和強大魔法的霍爾。（取材自Instagram）

日本動畫大師宮崎駿今年以新片「蒼鷺與少年」奪下本屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片，吉卜力工作室更榮獲坎城影展榮譽金棕櫚獎，成為第一個獲此殊榮的團體組織，十分風光；而由宮崎駿執導的經典口碑鉅作「霍爾的移動城堡」今年屆滿20周年，也即將重返大銀幕。

有「吉卜力最帥男神」之稱的霍爾，正好與「蒼鷺與少年」有不少巧妙連結，其中最為人熟知的就是配音卡司皆有日本天王木村拓哉，他不僅是魔法師霍爾，也是「蒼鷺與少年」男主角真人的父親勝一，經吉卜力工作室製作總監鈴木敏夫證實，這兩個角色其實可視為同一人，這項人物設定彩蛋也令不少吉卜力迷津津樂道。

有著百變美男造型、迷人嗓音和強大魔法的霍爾，由天王木村拓哉配音加持，透過18歲少女蘇菲一夕之間變90歲老婆婆的奇幻冒險情節，傳遞著勇敢活出自己喜歡的樣子，並珍惜眼前幸福的真締，電影在日本上映時狂賣196億日圓（約1.23億美元），全球席捲近2.45億美元驚人票房，僅次於「神隱少女」成為全世界最賣座的吉卜力電影亞軍，並榮獲第78屆奧斯卡金像獎最佳動畫長片提名。

身為宮崎駿粉絲的木村拓哉當年毛遂自薦，表示兩個女兒非常喜愛吉卜力動畫，家裡的「龍貓」DVD已反覆看到刮傷、需要再買一張的程度。宮崎駿和鈴木敏夫得知木村拓哉非常擅長表現男人的不拘小節，與霍爾的人設不謀而合，因而雀屏中選。

正式配音時，木村開口第一句就讓宮崎駿心服口服地說「就是這樣」，更令人驚豔的是，木村竟然不需要劇本，因為他已經將全部台詞都背下來了，展現身為演員的專業氣場。後來「蒼鷺與少年」在挑選配音人選時，第一個定下的人選就是木村拓哉。

日本天王木村拓哉特別配音加持，在「霍爾的移動城堡」聲演擁有百變美男造型、迷人嗓音...
日本天王木村拓哉特別配音加持，在「霍爾的移動城堡」聲演擁有百變美男造型、迷人嗓音和強大魔法的霍爾。（圖／甲上提供）

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