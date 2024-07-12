曾遭龍捲風襲擊 奧斯卡名導鄭李爍還原驚悚

「龍捲風暴」導演自爆曾歷龍捲風襲擊。（圖／華納兄弟提供）

導演鄭李爍聯手大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）推出「龍捲風 暴」（Twisters），日前在英國倫敦舉行世界首映，映後獲觀眾好評。鄭李爍從小在美國奧克拉荷馬州 界的阿肯色州 西北部長大，也曾經歷龍捲風襲擊，所以「龍捲風暴」的上映時對他意義重大。

鄭李爍2020年以半自傳影片「夢想之地」（Minari）贏得2020年日舞影展評審團大獎和觀眾獎，獲金球獎最佳外語片、第93屆奧斯卡金像獎最佳導演和最佳原創劇本獎提名，如今攜手史蒂芬史匹柏推出「龍捲風暴」，也喚起他的記憶。

他分享：「我當時在念高中，我們全家去看了那部電影。我很清楚記得開場戲，有一家人在晚上逃避龍捲風的襲擊，我記得我轉頭跟我家人說：『嘿！那就是我們呀！』我們全家都很喜歡那部電影，所以執導『龍捲風暴』對我來說就像是兜了一大圈又回到原點，規模超級龐大，卻充滿個人色彩的電影。」

劇組在奧克拉荷馬州的拍攝期間，也常常會因為真實的惡劣天氣而停拍。片中飾演哈維的安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）也分享，在他們開拍的第一晚，結束後去餐廳吃飯，但窗戶突然開始震動，因為外面的強風正在猛烈吹襲窗戶，讓他大驚失色。

「龍捲風暴」的一切圍繞社區、家園，以及這種共同的熱愛，能夠以敬畏及驚嘆的視角仰望天空，片中的臨時演員都是真實的風暴追逐者。葛倫鮑威爾（Glen Powell，飾演泰勒）說：「我們位於龍捲風的聖地，有些劇組人員會趁拍片空檔，跑去追逐風暴，真的是很獨特的經驗。大家在現實生活中都看過雲層，但是很少人真正了解它們，那就是這種災難大片的魔力，這能勾起人們的好奇心，以及對每天都能見到的東西感興趣。」

導演最後說：「這部電影是關於科學、希望，以及一群人同心協力解決問題，也是關於敬畏、崇敬、尊重，以及熱愛大自然。」