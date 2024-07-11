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SJ鬆口今年「在台灣拍戲」 東海洩細節：還有廣告

記者梅衍儂／即時報導
Super Junior下月將到台灣連唱3天。(IME提供)
Super Junior下月將到台灣連唱3天。(IME提供)

韓流帝王Super Junior下月16日起一連3天將在台北小巨蛋開唱，對於台灣有深厚感情的他們，近來透過影片表達對來台的期待，更鬆口提到成員或許今年會在台灣拍戲、拍廣告，更誓言要成為「2024最常來台灣的韓星」。

許多粉絲都希望SJ常常來台灣走走，像圭賢先前就趁著工作之便從北到南玩了一圈。東海透露，今年就算大隊無法一起常來，也會派出小分隊，「如果小分隊去不了，就solo個人去」，承諾一定會讓台灣粉絲常常見到SJ，不僅如此，他還語帶玄機說：「說不定，像之前那樣（指他和始源來台拍攝『華麗的挑戰』），SJ成員中可能又會有可以拍電視劇的機會，或是拍廣告的機會。」神童還在旁搭腔說：「要拍『想見你2』那種的啊。」

剛成為人夫的厲旭表示台灣粉絲對他而言很像日記本，「每天寫、每天記錄，成為了回憶以後，又想要拿出來看」，圭賢則表示因為有台灣粉絲的支持，他才能在台灣以歌手的身份活動，「對我來說台灣粉絲是『存在的理由』，要不然我可能只會去台灣吃東西而已」，台灣粉絲每每在SJ的演唱會上想盡奇招應援，圭賢貼心表示不要有壓力，這次不用準備太盛大，「因為我們準備的東西很多」。

始源則表示想要到台北101前和藝聲拍個抖音影片，想挑戰「麻辣糖葫蘆」短影音，當然，還想要來再次回味各種美食。

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