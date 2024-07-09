池晟「聯結」大結局衝收視 權律惡有惡報被轟斃

池晟(左)和田美都合作成績不俗。(圖／friDay影音提供)

被觀眾譽為2024上半年最燒腦、緊湊的韓劇 「聯結」近日播畢，主演池晟難掩不捨心情向觀眾告別，田美都、權律透露私心必看名場面，期待更多觀眾能看到這部好戲。

集結眾多演技派演員的犯罪偵查驚悚劇「聯結」，講述緝毒隊的王牌警監被人強迫吸毒後，以好友之死為線索，為追查留下50億保險 金後離世的高中好友，揭開了長達20年的友誼和聯繫的故事。

「聯結」結局交代「好人有好報，惡人有惡報」，池晟飾演毒品 調查科刑警在首集遭人綁架、注射毒品及搶走配槍，最後失槍落入池晟舊友手上，替天行道把權律扮演的反派轟斃。

池晟發表劇終感言：「『聯結』是我久違的作品，會留在我心中很久。現在要和飾演的角色『張在京』告別，真的很不捨。在談到名場面時，他說：「很難選出一個橋段，作為張在京生活的每一刻都很珍貴，希望大家能關注最後一集中演員們的精彩表演和糾葛的情感線，以及張在京的命運。」

池晟並補充道：「『聯結』是一部我們全體工作人員和演員為了向大眾傳遞信息而付出全力的作品，希望這部作品能長久留在觀眾的記憶中。」

女主角田美都表示：「已經是最後一集了，真的非常可惜」，並選擇了第三集中自己和池晟在洗手間內外對峙的橋段作為名場面。

田美都對此解釋：「我個人認為張在京知道吳允珍手上有毒品，敲著洗手間門拜託她開門的那場戲令人印象深刻，因為演繹了因戒斷症狀而痛苦的張在京，也從另一個角度突顯了毒品的嚴重性。」

而在劇中飾演腹黑反派的權律則表示：「這是一部我們在片場激烈討論並快樂拍攝的作品，馬上就要播畢了感覺還不太真實，希望能夠拍得更久；這部作品因觀眾們的喜愛也讓我更加難以割捨。」