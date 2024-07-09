宋仲基將是2個孩子爸 網：知道與宋慧喬離婚原因了

宋仲基準備升格當二寶爸。（取材自Instagram)

南韓 演藝圈喜事頻傳，繼歌手泫雅點頭嫁龍俊亨，宋仲基 也跟著報喜，準備迎接第二個孩子。不過宋仲基相隔一年又要當爸，讓部分網友酸「似乎知道當初與宋慧喬 離婚的原因了」。

根據韓媒報導，宋仲基的英國籍妻子凱蒂確定懷上第二胎，正積極進行胎教。因為進入安定期，宋仲基夫妻倆也沒瞞著親友，陸續與周邊的人分享喜悅，雖然還不知道二寶的性別，但已經足夠讓外界期待。

宋慧喬被傳為了拍戲放棄生育，所以才會離婚。（取材自Instagram)

宋仲基與宋慧喬2019年離婚後，2023年初再婚凱蒂，同年6月迎接兒子誕生；近日宋仲基爆出將升格二寶爸，卻引來網友質疑，為何要一個生完又生一個。更有人虧宋把再婚妻子當生育機器，結婚只為了生小孩，感慨「若雙宋當初沒離婚，搞不好都有7個孩子了」。

父權體制下的南韓，似乎默認女明星一旦結婚，就該回歸家庭。與宋慧喬離婚後，宋仲基不只一次在採訪中表示：「我一直夢想成為一位父親，因為我很愛我爸爸，我身上有好的東西都是我爸爸影響我的。」

有網友認為，如今回頭看雙宋的婚姻，可謂徹底改變宋慧喬和宋仲基的人生。他純情人設翻車，婚戀觀遭批評；她復出拍「黑暗榮耀」拿下百想視后，工作不斷，肆意快活。