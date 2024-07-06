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孫藝真工作減量 認結婚生子開啟第二人生

記者陳建嘉／綜合報導
孫藝真出席富川影展特別展記者會。(取材自OSEN)
孫藝真出席富川影展特別展記者會。(取材自OSEN)

孫藝真出席第28屆富川國際奇幻影展，並為自己的特別展「獨一無二的孫藝真」出席記者會，難得罕見在提結婚生子之後的生活，近期作品大量減產，自從2022年「三十九」之後就沒有影劇作品，她也坦言，「結婚前工作就是我的全部，最近一切變得很單純，只要孩子能吃好一頓就非常幸福」，似乎表態目前更喜歡家庭生活。

孫藝真首先為自己能夠辦特別展感到驚訝，原本以為這應該是前輩等級的演員才能有的待遇，「但想了一想，原來我年紀也不小了，能夠在眾多前輩之後獲選為特別展的演員，我真是感激無量，非常光榮」，並提及看到舊作的感想，「那時候的我真的很青澀和美麗，當時我從來不覺得自己漂亮，20多歲的時候，我為何不懂得享受這份美好呢？但現在我更希望的是可以美麗地老去」。

孫藝真說結婚這兩年多以來，孫藝真覺得自己踏入了第二人生，「這兩年來發生了很多事情，感覺我的演員生涯的第一篇章好像結束了，現在進入了第二篇章。此時，富川影展為我舉辦的特別展，對我來說是不僅是回顧過去的機會，而且感覺是一次演藝事業總結」，至於被問到如何成為好演員，她笑答雖然不清楚，不過只要努力、演技又好的演員就能稱為好演員，「我也曾多次說過，想要成為很努力的演員，而我覺得能夠給觀眾帶來一點共鳴，從中感受到喜怒哀樂，能夠安慰觀眾內心的演員才是好的演員。」

孫藝真出席富川影展特別展記者會。(取材自OSEN)
孫藝真出席富川影展特別展記者會。(取材自OSEN)

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