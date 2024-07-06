孫藝真工作減量 認結婚生子開啟第二人生

孫藝真出席富川影展特別展記者會。(取材自OSEN)

孫藝真出席第28屆富川國際奇幻影展，並為自己的特別展「獨一無二的孫藝真」出席記者會，難得罕見在提結婚生子之後的生活，近期作品大量減產，自從2022年「三十九」之後就沒有影劇作品，她也坦言，「結婚前工作就是我的全部，最近一切變得很單純，只要孩子能吃好一頓就非常幸福」，似乎表態目前更喜歡家庭生活。

孫藝真首先為自己能夠辦特別展感到驚訝，原本以為這應該是前輩等級的演員才能有的待遇，「但想了一想，原來我年紀也不小了，能夠在眾多前輩之後獲選為特別展的演員，我真是感激無量，非常光榮」，並提及看到舊作的感想，「那時候的我真的很青澀和美麗，當時我從來不覺得自己漂亮，20多歲的時候，我為何不懂得享受這份美好呢？但現在我更希望的是可以美麗地老去」。