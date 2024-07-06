金秀賢睽違9年訪台 狂送愛心 粉絲暴動

金秀賢下機後態度大方向粉絲揮手致意。(記者季相儒／攝影)

男韓男神金秀賢日前訪台，周末在林口體育館與粉絲見面。他和台灣一別九年，依舊是韓流頂級巨星，容貌凍齡絲毫未變，吸引逾800粉絲到桃園機場接機，拉著布條歡迎偶像再度光臨寶島。

36歲的金秀賢自演出「淚之女王」後，聲勢更上層樓，於今年展開闊別10年的亞洲巡迴見面會。身為片酬一集750萬台幣(約23萬美元)的韓劇 天王，見面會的收入如同九牛一毛，但為了體貼各國粉絲，金秀賢還是親自飛往亞洲各國，又唱又演放送粉絲福利 。

他一身輕便裝扮從首爾出發，粉絲看他穿著長袖外套，擔心歐巴到台灣熱壞，在機場準備好「請脫掉外套」的韓文要高喊給金秀賢聽。另有粉絲自製競選背心和候選人面紙，用台灣獨特的選舉文化迎接金秀賢。

雖然貴為天王，金秀賢絲毫沒有巨星排場和架式，仍沿途不停點頭、揮手，盡力對每聲問候都做出回應。

因為粉絲緊隨其後，金秀賢不忘回頭轉身拿取信件，沒幾步路程手上就已經被塞滿。雖然一度不小心踉蹌，但他面不改色，賣力眷顧所有媒體鏡頭，韓媒得到金秀賢的愛心手勢，連攝影大哥都忍不住笑了出來。

而金秀賢抵台後發生了一個小插曲，他下飛機就被大批粉絲包圍，導致商務接駁車動彈不得。他們一行人只好下車步行，粉絲見狀更蜂擁而上，結果金秀賢迷走到體溫檢查站，再度折回才看到商務通關的工作人員正等他們會合。