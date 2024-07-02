戲說從頭／「畢業」大結局超甜 鄭麗媛喜嫁學生
韓星鄭麗媛與魏嘏雋主演的韓劇「畢業」播出大結局，鄭麗媛決定重拾夢想，魏嘏雋支持她的決定並下跪送上戒指求婚：「我可以等妳，但我要讓大家知道妳是我的。」超甜情節助漲收視來到7.3%，榮登南韓當地無線與綜合頻道同時段冠軍。
劇中兩人祕密談起「社內戀愛」，轉折點在鄭麗媛飾演的王牌名師「徐慧真」捲入同業紛爭與公司內鬥，兩人戀情無預警曝光，八卦一發不可收拾，甚至傳出當年慧真就已經在勾引未成年學生李俊豪(魏嘏雋飾演)的謠言，讓原本自信滿滿的俊豪也禁不住打擊，在補習班院長面前崩潰痛哭。
「畢業」看點還有升學意識過高的南韓教育，將補習文化與補教業生態描繪得淋漓盡致，補教界的明爭暗鬥猶如精采商戰，讓觀眾看得嘖嘖稱奇。劇中兩人戀愛關係曝光後，補習班副院長看準旗下老師會覺得委屈而忿忿不平的心理，故意搧風點火，製造謠言讓俊豪失去理智，在辦公室火爆對罵。
而更可怕的是學生家長，集體衝到補習班堵慧真，質疑她的教材無法幫助學生成績進步，當慧真解釋是想培養平時缺乏的閱讀能力時，學生家長當面嗆聲，「你因為下流骯髒的私生活，懶得研究教學，也不想管理學生，就把錯都推到我們身上嗎？」
「畢業」講述補習班明星講師徐慧真重逢十多年前費盡心力將他送入名門大學的「笨蛋學生」李俊豪，然而男方卻辭掉大企業工作，來到女方補習班擔任新人講師，從師生變同事的兩人，譜出一段令人興奮又甜蜜的姐弟戀曲。
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