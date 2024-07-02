戲說從頭／「畢業」大結局超甜 鄭麗媛喜嫁學生

鄭麗媛和魏嘏雋姐弟戀修成正果，助漲「畢業」收視。(圖／Hami Video提供)

韓星鄭麗媛與魏嘏雋主演的韓劇 「畢業」播出大結局，鄭麗媛決定重拾夢想，魏嘏雋支持她的決定並下跪送上戒指求婚：「我可以等妳，但我要讓大家知道妳是我的。」超甜情節助漲收視來到7.3%，榮登南韓 當地無線與綜合頻道同時段冠軍。

劇中兩人祕密談起「社內戀愛」，轉折點在鄭麗媛飾演的王牌名師「徐慧真」捲入同業紛爭與公司內鬥，兩人戀情無預警曝光，八卦一發不可收拾，甚至傳出當年慧真就已經在勾引未成年學生李俊豪(魏嘏雋飾演)的謠言，讓原本自信滿滿的俊豪也禁不住打擊，在補習班院長面前崩潰痛哭。

「畢業」看點還有升學 意識過高的南韓教育，將補習文化與補教業生態描繪得淋漓盡致，補教界的明爭暗鬥猶如精采商戰，讓觀眾看得嘖嘖稱奇。劇中兩人戀愛關係曝光後，補習班副院長看準旗下老師會覺得委屈而忿忿不平的心理，故意搧風點火，製造謠言讓俊豪失去理智，在辦公室火爆對罵。

而更可怕的是學生家長，集體衝到補習班堵慧真，質疑她的教材無法幫助學生成績進步，當慧真解釋是想培養平時缺乏的閱讀能力時，學生家長當面嗆聲，「你因為下流骯髒的私生活，懶得研究教學，也不想管理學生，就把錯都推到我們身上嗎？」