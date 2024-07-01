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鄭麗媛點頭嫁 「畢業」大結局甜出超高收視率

記者李姿瑩／即時報導
鄭麗媛和魏化儁靠演技跨越年齡差距。（圖／Hami Video提供）
鄭麗媛和魏化儁靠演技跨越年齡差距。（圖／Hami Video提供）

鄭麗媛與魏化儁主演的「畢業」日前播出大結局，鄭麗媛決定重拾夢想，魏化儁支持她的決定並下跪送上戒指求婚，他霸氣說：「我可以等妳，但我要讓大家知道妳是我的！」超甜情節助漲收視最高7.3%，榮登南韓當地無線與綜合頻道同時段冠軍寶座。

劇中兩人秘密談起「社內戀愛」，轉折點在鄭麗媛飾演的王牌國文名師「徐慧真」捲入同業紛爭與公司內鬥，兩人戀情無預警遭曝光，八卦一發不可收拾，甚至傳出當年慧真就已經在勾引未成年學生李俊豪（魏化儁 飾演）的謠言，讓原本自信滿滿的俊豪也禁不住打擊，在補習班院長面前崩潰痛哭。

「畢業」看點還有升學意識過高的南韓教育，將補習文化與補教業生態描繪得淋漓盡致，補教界的明爭暗鬥猶如精彩商戰，讓觀眾看得嘖嘖稱奇、直呼過癮。劇中兩人戀愛關係曝光後，補習班副院長看準旗下老師會覺得委屈而忿忿不平的心理，故意搧風點火，製造謠言讓俊豪失去理智，在辦公室火爆對罵。

而更可怕的是學生家長，集體衝到補習班堵慧真，質疑她的教材無法幫助學生成績進步，當慧真解釋是想培養平時缺乏的閱讀能力時，學生家長當面嗆聲，「你因為下流骯髒的私生活，懶得研究教學，也不想管理學生，就把錯都推到我們身上嗎？這麼厲害才會去勾引年輕學生嗎？」

「畢業」講述補習班明星講師徐慧真（鄭麗媛 飾）重逢10多年前費盡心力將他送入名門大學的「笨蛋學生」李俊豪（魏化儁 飾），然而男方卻辭掉前途似錦的大企業工作，來到女方補習班擔任新人講師，從師生變同事的兩人，譜出一段令人興奮又甜蜜的姐弟戀曲。

鄭麗媛和魏化儁姐弟戀修成正果。（圖／Hami Video提供）
鄭麗媛和魏化儁姐弟戀修成正果。（圖／Hami Video提供）

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