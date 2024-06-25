金智媛訪台超親民 比愛心臉頰寵粉絲

韓劇「淚之女王」人氣女星金智媛，來台出席品牌開幕活動。（記者黃仲明／攝影）

韓國女星金智媛因演出「淚之女王」人氣水漲船高，她受法國精品品牌邀請，到台灣出席於台北新光三越Diamond Towers舉辦的開幕活動。金智媛24日中午抵台，在保鑣和工作人員陪同下入境，她一見到粉絲及媒體就不停揮手打招呼，並比出臉頰愛心，禮貌和誠意滿分。

金智媛剛結束在韓國的見面會，馬上就搭機到台灣為品牌宣傳站台。她善盡代言職責，穿戴品牌提供的服飾，造型俐落帥氣又優雅。由於她訪台消息提前曝光，不少粉絲為一睹偶像風采，一早便在候機室外等待。其中一名台灣粉絲在首爾參加金智媛見面會後，特意趕搭稍早班機回台迎接偶像，如願獲得偶像親切問候。

金智媛下機後一路親切地微笑揮手，看見媒體拍攝，還忍不住露出嬌羞的表情，可愛的模樣融化人心。她還不忘提醒周圍的人注意安全，在良好的秩序中搭乘接駁車翩然離去。

金智媛出道14年終於人氣攀頂，首次嘗試舉辦粉絲見面會。她預計在7月21日到台北與粉絲見面，後援會已經摩拳擦掌準備要招待她吃台灣美食。因為金智媛為拍「淚之女王」戒吃精緻澱粉1年，尤其遠離重口味的中華料理。幸好來台前她已經恢復正常飲食習慣，可以在台灣好好吃遍各種小吃。