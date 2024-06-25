我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪席捲全美 華盛頓林肯蠟像慘遭高溫「斬首」

台灣駐美代表爆採購爭議 資深外交官：俞大㵢應該不是特例

金智媛訪台超親民 比愛心臉頰寵粉絲

記者李姿瑩／綜合報導
韓劇「淚之女王」人氣女星金智媛，來台出席品牌開幕活動。（記者黃仲明／攝影）
韓劇「淚之女王」人氣女星金智媛，來台出席品牌開幕活動。（記者黃仲明／攝影）

韓國女星金智媛因演出「淚之女王」人氣水漲船高，她受法國精品品牌邀請，到台灣出席於台北新光三越Diamond Towers舉辦的開幕活動。金智媛24日中午抵台，在保鑣和工作人員陪同下入境，她一見到粉絲及媒體就不停揮手打招呼，並比出臉頰愛心，禮貌和誠意滿分。

金智媛剛結束在韓國的見面會，馬上就搭機到台灣為品牌宣傳站台。她善盡代言職責，穿戴品牌提供的服飾，造型俐落帥氣又優雅。由於她訪台消息提前曝光，不少粉絲為一睹偶像風采，一早便在候機室外等待。其中一名台灣粉絲在首爾參加金智媛見面會後，特意趕搭稍早班機回台迎接偶像，如願獲得偶像親切問候。

金智媛下機後一路親切地微笑揮手，看見媒體拍攝，還忍不住露出嬌羞的表情，可愛的模樣融化人心。她還不忘提醒周圍的人注意安全，在良好的秩序中搭乘接駁車翩然離去。

金智媛出道14年終於人氣攀頂，首次嘗試舉辦粉絲見面會。她預計在7月21日到台北與粉絲見面，後援會已經摩拳擦掌準備要招待她吃台灣美食。因為金智媛為拍「淚之女王」戒吃精緻澱粉1年，尤其遠離重口味的中華料理。幸好來台前她已經恢復正常飲食習慣，可以在台灣好好吃遍各種小吃。

上一則

戲說從頭／篠原涼子新戲超犧牲 寒冬泡冷水…還得花粉症

下一則

黃妃秀「十八般武藝」 拚三度金曲封后

延伸閱讀

金智媛機場遭人群推擠 現場僅2保鑣粉絲都怒了

金智媛機場遭人群推擠 現場僅2保鑣粉絲都怒了
「淚之女王」金秀賢將訪台 睽違10年見面會就在這天

「淚之女王」金秀賢將訪台 睽違10年見面會就在這天
「淚之女王」攀顛峰 金智媛首辦粉絲見面會

「淚之女王」攀顛峰 金智媛首辦粉絲見面會
金智媛也是「甄嬛傳」鐵粉 「我的孩子，皇上」 她教的

金智媛也是「甄嬛傳」鐵粉 「我的孩子，皇上」 她教的

熱門新聞

最美ㄚ鬟「桐兒」領便當，哭翻一票觀眾。(取材自微博)

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

2024-06-17 21:31
劉亦菲被讚完美繼承母親基因。(取材自微博)

終於知道「神仙姐姐」為何這麼美 劉亦菲66歲母親生圖曝光

2024-06-17 22:46
楊超越在「墨雨雲間」中客串紅顏薄命的姜梨。(取材自微博)

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

2024-06-20 21:31
肖戰登上日本雜誌，被讚「中國國寶級帥哥」。(取材自微博)

中國男星被封國寶級帥哥 粉絲敲碗等他回歸慶餘年3

2024-06-19 08:00
陳妍希曾表示陳曉結婚後就變了。(摘自微博)

陳曉婚後就變了 陳妍希唏噓承認「生日當天才敢說話」

2024-06-20 20:03
恬娃的卡拉OK坊今天開幕。記者林怡秀／攝影

除了白雲 還有這名女星也要出手幫唐治平

2024-06-17 10:40

超人氣

更多 >
習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太

習近平「國師」預言世界大戰恐爆發：美國正將戰爭引向亞太
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫