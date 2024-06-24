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日本人氣女歌手Aimer台灣巡演 1.8萬粉絲嗨翻

記者李姿瑩／綜合報導
Aimer忘情高歌。（圖／雅慕斯娛樂提供）
Aimer忘情高歌。（圖／雅慕斯娛樂提供）

日本人氣女歌手Aimer帶著巡演「3 nuits tour 2024」在台灣與歌迷見面，2場演出共18000張門票全數售罄。暌違5年在台開唱的她，以中文高喊：「我是Aimer，我回來了！」更為台北場特別設計歌單，帶來新、舊歌曲，她更與粉絲喊話「我會繼續為你們而唱」，約定一定會再到台灣。

Aimer演唱會標題「3 nuits tour 2024」意味著「三個夜晚」，象徵著海外巡演的上海、台灣、香港3城市。台北站Aimer以獨特嗓音演唱「星屑維納斯」和演唱會版本的「Ref:rain -3 nuits ver.-」做為開場，令苦等5年的台灣粉絲熱血沸騰，她先是用台語問好：「打給厚！呷飽沒？」(大家好，吃飽沒？)，再用中文告白：「我很想大家，我真的很高興！」她也期望這次的演出，能彌補過去5年沒能來台灣的遺憾。

演唱會上Aimer帶來電影 「完美配對謀殺案」主題曲「800」、破億神曲「單相思」，以及今年與遊戲「原神」合作的歌曲「End of all」等歌， 22、23日兩場次她更特地安排不同曲目獻給台灣粉絲，誠意十足。

帶來多首歌曲後，Aimer不忘關心台下粉絲：「你們有沒有覺得很熱？真的很熱欸，後面的大家，我其實也看得很清楚喔！」她接著用中文說：「你們的熱情應該不只這樣吧？」

因為她準備了動畫「鬼滅之刃 遊郭篇」片頭曲「殘響散歌」，希望全場能一起打節拍跟著唱。而前奏一下果真全場熱血沸騰，Aimer唱到副歌結尾時，將麥克風讓給台下9000位歌迷，台灣粉絲給力用最熱烈的聲音大唱歌詞「殘響」，讓她露出滿意笑容。

久違地回到台灣開唱，Aimer真情流露告白：「無法見面的那段時間，我相信一定也有人過得很辛苦，但經歷那樣的日子後，今天能夠在這裡見面我覺得格外開心。我活在世上的意義，就是為你們而唱，今後只要我能持續唱出聲音，我就會繼續為你們而唱，用音樂來陪伴你們，和大家一起活下去。」

演唱會最後她再次用中文致謝：「你們發現了我的音樂，還特地來現場支持我，真的非常感謝。」同時與台灣粉絲約定：「我一定還會再來，屆時如果大家也能來和我見面，我會非常開心！」

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