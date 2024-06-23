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戲說從頭／「畢業」禁忌師生戀 鄭麗媛認心動了

記者李姿瑩／綜合報導
魏嘏雋(右)和鄭麗媛在「畢業」劇中大談禁忌師生戀。(圖／Hami Video提供)
魏嘏雋(右)和鄭麗媛在「畢業」劇中大談禁忌師生戀。(圖／Hami Video提供)

韓星鄭麗媛和魏嘏雋合作新劇「畢業」，詮釋南韓補教業的文化和師生戀情。雖然他們相差11歲，但彼此都給對方極高評價。鄭麗媛大方稱讚魏嘏雋「最大的魅力在性格，當然外貌也很帥氣，笑容也很有魅力，但他的性格真的非常迷人。他沉默寡言、男人味十足、很老實，重點是品行端正」。

魏嘏雋也說：「麗媛姐姐本來就非常善良開朗，能讓人感到非常放鬆。從拍攝初期開始，就讓我感到很自在。雖然她已經出道超過20年，但依然充滿熱情、努力，而且從不遲到。她的敬業精神和態度，十分值得學習。」

兩人在劇中有不少甜蜜對手戲，魏嘏雋最推薦第六集結尾俊豪向慧真告白的場景，「那場戲把緊張與心動的純真與深情都展現得淋漓盡致」；鄭麗媛同樣最喜歡第六集，台詞說到「你讀出字裡行間的意思了嗎？」的場景，讓她「讀劇本時，在意想不到的地方、出其不意地產生了心跳加快的感受」。

魏嘏雋坦言，在詮釋親密戲的時候不免會感到尷尬和緊張，「但麗媛姐姐相當自在，我們彼此提出很多意見交流，演出都是精算設計過的，因此沒有遇到太大困難」。

雖然演出補教老師，但其實澳洲長大的鄭麗媛並沒有升學補習經驗，因此她特地去大峙洞補習班聽課，並與多位講師深入交流。鄭麗媛感嘆：「南韓學生的學習量真的非常驚人，讓我嚇了一大跳」。

鄭麗媛和魏嘏雋說，在求學過程中，都不曾對老師產生仰慕之情；魏嘏雋認真學習，鄭麗媛同樣也是好學生。

南韓 澳洲 升學

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