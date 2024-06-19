木村拓哉、天海祐希扮夫妻 CP感爆棚看哭觀眾

木村拓哉和天海祐希合照留念。（圖／摘自IG）

木村拓哉、天海祐希首度共演的「Believe-為你架起的橋樑-」，兩人飾演的夫婦互動自開播以來便是關注焦點，不少本來覺得兩人沒CP感的網友，到後來意外喜歡兩人的搭檔氛圍。在最新播出的第8集中，木村拓哉與天海祐希含淚吿別、緊緊相擁的橋段，深深打動觀眾的心，不少人留言邊看邊哭。

劇情進展到遭受公司背叛的狩山陸（木村拓哉飾）決定逃獄想揭開事件真相、完成對生病妻子玲子（天海祐希飾）的承諾。各自下定決心的兩人在最熟悉的家展開深刻對話，看似日常聊天、鬥嘴，卻處處流露深厚情感。最後在緊張的氛圍中，木村拓哉與天海祐希眼眶泛淚、彼此叮嚀，日劇 天王加上女王的細膩演技把整段劇情張力推到最高點，看得觀眾揪心不已。

該劇預計於6月20日在日本 播出最後一集，木村拓哉直至16日才殺青，拍攝行程相當緊湊。殺青當天「老婆」天海祐希、「好搭檔」齋藤工、「部下」一之瀨颯都到場祝賀，木村拓哉在IG po出兩人與「狩山夫婦」合照，表示「剛剛完成了拍攝工作！ 感謝現場的每一位，你們是值得信賴的存在。謝謝趕來的這三位...。 因為你們，我能在現場笑得這麼開心！ 真的非常感謝！」

木村拓哉分享殺青合照。圖／摘自IG