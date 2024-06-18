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如果在Nvidia上市時就買進 25年報酬率驚人

三上悠亞揭拍AV首片酬勞 「能在東京市區買房」

記者陳建嘉／即時報導
三上悠亞投身AV界首片就有高酬勞，足以買下東京市區「兩房一廳」的中古屋。(摘自Instagram)
三上悠亞投身AV界首片就有高酬勞，足以買下東京市區「兩房一廳」的中古屋。(摘自Instagram)

日本前AV女優三上悠亞即便已在去年退役，依舊活躍於社群以及各大綜藝節目，仍有不少活動，還推出自創女裝品牌，工作滿檔，三上悠亞最近上節目，不僅爆料自己是在首作發表前10分鐘才向母親坦承此事，還透露自己出道首支AV作品的酬勞，雖沒有說出確切數字，僅暗示可以在東京市區買下一間2房1廳的中古屋，有日媒估計片酬應該超過2000萬日幣(約12萬美元)。

根據日媒「每日體育」報導，三上悠亞原名鬼頭桃菜，原本是偶像團體SKE 48成員，當年因為被週刊拍到自己與男性親吻，再加上在團內人氣不高，有時演唱會甚至沒有粉絲為她應援，面對前途茫茫，索性離隊，當時被一位認識的男性詢問，要不要轉行當AV女優，還給她半年時間考慮，她原本沒答應，思考許久後才決定全力一搏，「為了不讓雙親感到悲哀，就要獲得成功。如果待在娛樂圈，過去的黑歷史也會被挖出，無法完美的走這條路了，但是在這裡（AV界）或許有人會看到我」。

提到出道作的片酬，她表示「可以買下世田谷的中古屋2LDK（2房1客廳1餐廳1廚房）」，讓主持人若林正恭驚呼：「這快要1億吧」，她則回應：「我想要出名，只是想要給團體刮目相看，我連存摺也沒有看。」隨後，日媒公開當初的房屋價碼，世田谷區的中古屋2LDK如今的市價超過1.3億日幣(約82萬美元)，此外，她正式出道時2015年價碼約在5000萬日幣(約32萬美元)左右，也就是說才出道沒多久，就已經可以買房。

三上悠亞投身AV界首片就有高酬勞，足以買下東京市區「兩房一廳」的中古屋。(摘自I...
三上悠亞投身AV界首片就有高酬勞，足以買下東京市區「兩房一廳」的中古屋。(摘自Instagram)

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