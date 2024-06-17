戲說從頭╱池晟演毒癮刑警 自爆「育兒成癮」
池晟、田美都合演新戲「聯結」在韓收視奪冠，他們跨海受訪時，大方公開令自己戒不掉的小秘密。
「聯結」劇情描述被迫染上毒癮的刑警張在京（池晟 飾），與曾是同窗的社會線記者吳允珍（田美都 飾）意外繼承了高中死黨50億韓元（約362.3萬美元）的身故保險理賠金，對好友死因存疑的兩人為了追查真相，挖掘出一群昔日同學之間錯綜複雜的關係與醜陋真相的故事。本劇開播後收視率一路攀升，日前播出最新第八集後，全國收視率達到9.1%，最高瞬間收視率更來到12.4%（南韓尼爾森），不僅位居南韓當周播出的所有迷你劇收視之冠，也是同時段及周六播放的所有節目第一名。
池晟、田美都受訪時，被問到本劇的男主角有「成癮」的問題，自己私底下是否也有對什麼事物成癮時，池晟不改「寵妻魔人」，坦承因為喜歡跑步，如果要説有什麼成癮的話，那應該就是慢跑或育兒了，「這兩項是我唯一成癮的事物」。他透露自己不在意要跑多久、多遠，而是更著重於喜歡跑步的感覺，所以幾乎每天都會跑，只要有空的時候就去跑步。
田美都則搞笑地說：「應該不只是我，大家都是多巴胺成癮吧？」她解釋道：「常常原本只是想看一下訊息，卻不知不覺就一直在滑手機，然後就會想『我現在是在幹嘛』。」
在聊到拍攝時有什麼辛苦或印象深刻的事時，池晟提到劇中有滿多危險的場面，並以第三集中的火場戲為例：「拍攝時我好像只想著要安全地拍完，我們兩個在這邊，距離火有多遠，如果火這樣撲過來，我們有可能會被燒燙傷，所以要離多遠，我又要怎麼躲開，萬一火朝美都燒過去要怎麼辦，我一直在腦中計算著這些事。實際開拍之後壓力反而沒那麼大，但在正式開拍前真的會做幾萬種假設。」
田美都覺得劇中有很多要用快跑的逃走或開車逃跑的橋段，這些部分對自己來說都是一種挑戰，並搞笑表示：「我真的很常開車，但奇怪的是很多時候都是我們在一起卻是由我來開車，這種情形真的多到讓我以為我考駕照開車開到現在就是為了拍這部劇。」她也不忘稱讚池晟的領導力，讓自己在拍火場戲時可以很放鬆地平安拍完。
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