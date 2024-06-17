戲說從頭╱池晟演毒癮刑警 自爆「育兒成癮」

池晟(左)和田美都暢談拍片花絮。（圖／friDay影音提供）

池晟、田美都合演新戲「聯結」在韓收視奪冠，他們跨海受訪時，大方公開令自己戒不掉的小秘密。

「聯結」劇情描述被迫染上毒癮的刑警張在京（池晟 飾），與曾是同窗的社會線記者吳允珍（田美都 飾）意外繼承了高中死黨50億韓元（約362.3萬美元）的身故保險 理賠金，對好友死因存疑的兩人為了追查真相，挖掘出一群昔日同學之間錯綜複雜的關係與醜陋真相的故事。本劇開播後收視率一路攀升，日前播出最新第八集後，全國收視率達到9.1%，最高瞬間收視率更來到12.4%（南韓 尼爾森），不僅位居南韓當周播出的所有迷你劇收視之冠，也是同時段及周六播放的所有節目第一名。

池晟、田美都受訪時，被問到本劇的男主角有「成癮」的問題，自己私底下是否也有對什麼事物成癮時，池晟不改「寵妻魔人」，坦承因為喜歡跑步，如果要説有什麼成癮的話，那應該就是慢跑或育兒了，「這兩項是我唯一成癮的事物」。他透露自己不在意要跑多久、多遠，而是更著重於喜歡跑步的感覺，所以幾乎每天都會跑，只要有空的時候就去跑步。

田美都則搞笑地說：「應該不只是我，大家都是多巴胺成癮吧？」她解釋道：「常常原本只是想看一下訊息，卻不知不覺就一直在滑手機，然後就會想『我現在是在幹嘛』。」

在聊到拍攝時有什麼辛苦或印象深刻的事時，池晟提到劇中有滿多危險的場面，並以第三集中的火場戲為例：「拍攝時我好像只想著要安全地拍完，我們兩個在這邊，距離火有多遠，如果火這樣撲過來，我們有可能會被燒燙傷，所以要離多遠，我又要怎麼躲開，萬一火朝美都燒過去要怎麼辦，我一直在腦中計算著這些事。實際開拍之後壓力反而沒那麼大，但在正式開拍前真的會做幾萬種假設。」

田美都覺得劇中有很多要用快跑的逃走或開車逃跑的橋段，這些部分對自己來說都是一種挑戰，並搞笑表示：「我真的很常開車，但奇怪的是很多時候都是我們在一起卻是由我來開車，這種情形真的多到讓我以為我考駕照 開車開到現在就是為了拍這部劇。」她也不忘稱讚池晟的領導力，讓自己在拍火場戲時可以很放鬆地平安拍完。