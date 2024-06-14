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BTS抱抱見面會 Jin遭粉絲強吻

娛樂新聞組／綜合報導
BTS防彈少年團成員Jin遭粉絲強吻。（取材自X平台）
BTS防彈少年團成員Jin遭粉絲強吻。（取材自X平台）

南韓人氣天團BTS防彈少年團成員Jin（金碩珍），服完兵役後正式退伍，是團體中首位入伍及退伍的成員。為表達當兵期間對粉絲們的感謝與思念，Jin向公司提議舉辦抱抱見面會回饋粉絲，不料卻傳出有兩名粉絲難掩激動之情強吻了Jin，讓其他粉絲氣喊不配當粉絲。

防彈少年團成員Jin日前正式退伍，其他6名成員也向單位請假，親自到軍營外迎接Jin的退伍。而進入軍樂隊的隊長RM（金南俊）也驚喜帶著薩克斯風現身，吹奏歌曲〈Dynamite〉歡迎Jin，迅速登上各大新聞版面。接著Jin回到公司進行直播問候，7位成員也久違合體拍照，讓許多粉絲都激動不已。

Jin舉辦退伍千人抱抱會，雖然抽選資格方式不盡理想，不過現場卻十分溫馨，他在胸前掛著「抱抱我」的紙板，大部分粉絲也都十分守規矩，幾乎僅擁抱1秒便離開。其中不乏有男粉絲現身，Jin看上去也十分開心。不過卻有現場粉絲拍到有兩名粉絲竟強吻Jin的臉頰，Jin當下很快撇開臉，不過仍保持微笑。影片曝光後許多粉絲都感到非常憤怒，怒批2位粉絲是老鼠屎，並希望公司能嚴懲不守規矩的人。

南韓 BTS

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