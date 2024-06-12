親暱咬耳朵…網瘋傳林娜榮是金秀賢女友

金秀賢(左)、林娜榮傳出戀愛緋聞。(取材自Naver)

金秀賢演完「淚之女王」後，人氣如日中天。大家都好奇他現在的感情狀態，沒想到就在他參加完「2024 Ultra Music Festival Korea」音樂節活動後，被拍到與女星林娜榮交頭接耳親暱咬耳朵，全網立刻瘋傳他們才是真正的一對，正牌金秀賢女友原來是林娜榮。

南韓 論壇pann近日瘋傳一段影片，只見金秀賢戴著鴨舌帽，穿著相當休閒，出席「2024 Ultra Music Festival Korea」的活動，而林娜榮則是出現在他旁邊，兩人時不時交頭接耳，讓不少網友感到驚訝，直呼「是沒想過的組合」，更懷疑兩人可能在交往。

因為有照片為證，網友覺得可信度頗高。

林娜榮是I.O.I出身，今年也參與了「2024 Ultra Music Festival Korea」音樂節，但林娜榮的經紀公司MASK STUDIO也還原當天狀況，指林娜榮當時與朋友參加活動，剛好巧遇金秀賢「因為周遭相當吵雜，所以就稍微交頭接耳打招呼，結果就被拍下來」，雙雙否認戀情。