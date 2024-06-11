小野麗莎台北巡演 青峰助陣繆思女神

小野麗莎（右）和吳青峰已經有合作默契。（圖／好滿意音樂提供）

日本 「Bossa Nova 女王」小野麗莎近日在台北流行音樂中心舉辦35周年世界巡迴演唱會，現場座無虛席。先前盛傳她請到超大咖「金曲歌王」擔任嘉賓，當晚揭曉答案，原來是曾與她合作過的吳青峰。

小野麗莎在介紹吳青峰出場前，感性說到在疫情 期間曾赴台演出，當時青峰即是座上賓，也因此在看完演出後，青峰就對她提出新專輯合作邀約，沒想到之後的緣分就如蝴蝶效應超展開，兩人在東方衛視跨年節目演出，被觀眾封為「神仙組合」。

當晚他們合唱江蕙的「家後」和先前合作的歌曲「(…棕髮少女)」，全場歌迷如沐春風。曲畢他們直接聊起天來，討論起「家後」的歌詞，青峰說：「有點奇怪，歌詞裡一下是媽媽、一下是妻子，在歌裡就是可以扮演很多不同不同的角色，有是因為音樂，我才可以找到生命中我的『繆思女神』Lisa老師。」

青峰又說到特別買來補品、養生茶當成伴手禮，老闆特別有叮嚀孕婦不能喝，所以青峰也在見面時當下交代小野麗莎，有趣地是，小野也發聲了：「如果我懷孕了，我會告訴你的。」而小野麗莎也回應青峰剛上台時，自稱是她的媽咪，對他致謝時故意說：「Thank you，媽咪。」讓青峰當場噴笑。