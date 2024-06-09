小櫻變「巨櫻」 189公分邊佑錫上演更衣秀 化身庫洛魔法使

邊佑錫一邊聊天一邊跟粉絲揮手。(記者王聰賢／攝影)

韓劇 「背著善宰跑」男主角邊佑錫8日在台北一連舉辦2場個人見面會，因為人氣太旺，原本的晚場不夠賣，臨時決定加進下午場，總共讓3000名粉絲進場親睹偶像風采。

邊佑錫出場用中文向粉絲問好，被問到還有沒有學別的中文，他半開玩笑地招認「沒有」。雖然現在人氣如日中天，但邊佑錫不改謙遜個性，對粉絲有求必應，主動爭取互動和加碼抽選名額，全場活動更不限制粉絲使用手機，大方讓所有觀眾拍個夠。

邊佑錫昨在見面會上為粉絲演唱「Loveholic」等3首歌曲，對於能在海外大受歡迎，他還是感覺不太真實，頻頻向粉絲們致謝：「來到遙遠的這裡跟大家見面很開心，你們都為了見我來到這邊，我會努力讓大家度過愉快時間，留下美好回憶。」

他還忍不住詢問粉絲：「為什麼大家會這麼喜歡我？」聽到台下粉絲高喊「可愛又帥氣」，邊佑錫難掩害羞，加上聽到主持人「暴風式誇讚」，更讓他直接羞倒在舞台沙發上。

為了感謝粉絲喜愛，邊佑錫在見面會上來者不拒，答應現場丈量身高，公開國際男模等級的身材比例，小臉只有18公分，整個人是標準的10頭身。不僅如此，他還在舞台上上演更衣秀，直接變身「庫洛魔法使」的小櫻，用189公分的身高製造搞笑反差，逗得全場尖叫聲沒停過。

因為「背著善宰跑」劇情深植粉絲心中，入戲甚深的粉絲在邊佑錫演唱主題曲、重現經典橋段時特別激動，邊佑錫也透過互動環節，大力對粉絲放送飛吻、狂比愛心賣萌。他坦言：「私下的我真的是笨蛋，更像劇中犯傻的善宰。」