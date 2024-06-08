邊佑錫出道14年突暴紅 點名想見許光漢

邊佑錫受訪，流露出真摯羞澀的本性。(圖／藝凱娛樂提供)

演紅「背著善宰跑」的南韓 男星邊佑錫日前接受台灣媒體訪問。他一改劇中的主角氣勢，流露出真摯羞澀的本性，希望粉絲們永遠愛他不變心。

邊佑錫出道14年，今年才初嘗走紅滋味，對於這股「報復性人氣」受寵若驚，訪台看到機場有上千人接機，還有人背「背著善宰」的人型看板，讓他直呼嚇到，「沒想到有這麼多人喜歡我的作品，真的非常驚訝」。

他知名度暴漲後，生活開始出現變化，除了各國爭相邀請，每次回家父母都會要他簽名饋贈親友，孝順的他一簽就是上百張，至少得花一個多小時完成父母心願。

愛吃水果的邊佑錫聽說台北水果很好吃，抵台後立刻去超市掃貨，還沒空品嘗，等不及想每一種都吃吃看。他已經吃到了甜不辣、火鍋，也把媒體推薦的煎餃 、地瓜球列入口袋名單，但聽到臭豆腐，他則露出為難的笑容委婉拒絕。

其實邊佑錫過去曾造訪過高雄，只是人氣與現在完全是天壤之別。他對「善宰」一角充滿感謝，透露本來就很喜歡浪漫喜劇，挑選劇本全看自己有無共鳴。現在連公司老闆都會故意叫他「善宰」，未來他還是偏好浪漫愛情劇，也有意挑戰反派和奇幻劇，或是霸氣粗曠的角色。

邊佑錫在訪談過程中不時露出害羞神情，身高189公分的他坦承：「我是陷進去就會投入很深的人，如外傳的一樣是純情派。」雖然他自稱還是有強悍的一面，但他馬上又說「沒辦法展現給大家看」，看來只能留給另外一半。