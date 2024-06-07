南韓男神邊佑錫訪台開見面會 上千「善宰粉」接機

邊佑錫一下機，就向粉絲及媒體揮手。(記者黃仲明／攝影)

因韓劇 「背著善宰跑」而人氣大漲的韓星邊佑錫8日在台灣大學體育館舉辦見面會，他7日抵台，桃園機場接機大廳擠入約千名粉絲，還有人凌晨4點就來卡位。邊佑錫現身時，立刻被現場尖叫聲淹沒。他從頭到尾保持微笑，不但大方對直播鏡頭打招呼，看到背著「善宰」人形看板的粉絲，更是大笑。他還忍不住上前跟對方手指觸碰一起比愛心，親和力爆表。

邊佑錫8日舉辦粉絲見面會，第一場門票一分鐘就搶光，加開同天第二場粉絲見面會也是瞬間售罄，足見其人氣。他過去星途平平，這次演出「善宰」一角人氣竄升。抵台機場盛況對比他幾個月前的人氣有如天壤之別，而他舉辦首次亞洲巡迴見面會，第一站就選在台灣。

台灣粉絲也沒辜負他的偏愛，抵台當天，約千名粉絲接機。邊佑錫身高190公分，鶴立雞群散發男神光芒，狀態相當不錯，一邊提醒媒體小心，一邊和粉絲打招呼，笑得十分開心。他一度停留在大廳讓粉絲好好看看他，並走向人群，引起現場尖叫。他步出大廳見到外面仍是一群粉絲，連忙繼續揮手問候，看到有粉絲「背著善宰」裝扮，他更是指著對方大笑，隨後心滿意足地上車離開。