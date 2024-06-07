我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

南韓男神邊佑錫訪台開見面會 上千「善宰粉」接機

記者梅衍儂／綜合報導
邊佑錫一下機，就向粉絲及媒體揮手。(記者黃仲明／攝影)
邊佑錫一下機，就向粉絲及媒體揮手。(記者黃仲明／攝影)

韓劇「背著善宰跑」而人氣大漲的韓星邊佑錫8日在台灣大學體育館舉辦見面會，他7日抵台，桃園機場接機大廳擠入約千名粉絲，還有人凌晨4點就來卡位。邊佑錫現身時，立刻被現場尖叫聲淹沒。他從頭到尾保持微笑，不但大方對直播鏡頭打招呼，看到背著「善宰」人形看板的粉絲，更是大笑。他還忍不住上前跟對方手指觸碰一起比愛心，親和力爆表。

邊佑錫8日舉辦粉絲見面會，第一場門票一分鐘就搶光，加開同天第二場粉絲見面會也是瞬間售罄，足見其人氣。他過去星途平平，這次演出「善宰」一角人氣竄升。抵台機場盛況對比他幾個月前的人氣有如天壤之別，而他舉辦首次亞洲巡迴見面會，第一站就選在台灣。

台灣粉絲也沒辜負他的偏愛，抵台當天，約千名粉絲接機。邊佑錫身高190公分，鶴立雞群散發男神光芒，狀態相當不錯，一邊提醒媒體小心，一邊和粉絲打招呼，笑得十分開心。他一度停留在大廳讓粉絲好好看看他，並走向人群，引起現場尖叫。他步出大廳見到外面仍是一群粉絲，連忙繼續揮手問候，看到有粉絲「背著善宰」裝扮，他更是指著對方大笑，隨後心滿意足地上車離開。

韓劇

上一則

肖戰回重慶老家吸貓 粉絲暴走「想當他的貓」

下一則

趙露思新戲搭陳偉霆 誰幫襯誰？粉絲為排位吵翻

延伸閱讀

回擊北韓糞便氣球 南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

回擊北韓糞便氣球 南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂
南韓中止軍事協議 北韓開拆兩韓跨境鐵路

南韓中止軍事協議 北韓開拆兩韓跨境鐵路
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
糞便氣球後…北韓改投垃圾氣球 南韓擬祭大聲公

糞便氣球後…北韓改投垃圾氣球 南韓擬祭大聲公

熱門新聞

林更新身穿背心跑步，於香港尖沙咀被偶遇。(取材自小紅書)

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

2024-06-04 20:04
吳謹言暌違2年再演古裝劇。(取材自微博)

魏瓔珞回來了… 吳謹言再演復仇女 卻被嫌顏值撐不起第一美人

2024-06-03 21:32
蜜辛堅稱自己是「性工作者」，讓父母難堪。圖／摘自IG

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

2024-06-02 15:34
辛芷蕾的演技獲得一致好評，卻未入圍。(取材自微博)

白玉蘭獎爭議不斷… 「繁花」劇方自爆一件事 被網友質疑「玩特權」

2024-06-01 22:31
孫鵬、狄鶯遭爆料在北投診所外吵架。圖／摘自臉書

孫鵬、狄鶯當街吵架畫面流出 孫安佐發不自殺聲明

2024-06-01 16:45
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的一舉一動，近日都被高度檢視。（路透資料照片）

接棒安海瑟薇成箭靶？酸民以取笑珍妮佛洛佩茲為樂

2024-06-03 15:01

超人氣

更多 >
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班
軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境

軍校台生畢業前夕 家人來美車禍陷困境
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種
杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初

杭特拜登前女友兼嫂嫂作證：他教我吸古柯鹼 我悔不當初