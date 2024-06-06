新垣結衣新電影同居嫩妹 開啟異國日記
新垣結衣在新片「異國日記」突破形象，化身不諳家務的社恐小說家，某天無意間收留「外甥女」早瀨憩，兩人展開同居生活，從彼此不理解到互相包容。
「異國日記」改編自山下知子同名人氣漫畫，對於此次演出，新垣結衣也感性表示，「槙生（新垣結衣 飾）與朝（早瀨憩 飾）一起度過的時光，充滿了太多無法用言語表達的感情，讓我覺得彌足珍貴。我喜歡他們之間的關係，他們不只是親戚、母女或是朋友。我希望這部電影能為大家帶來溫暖的感覺。」新人演員早瀨憩年僅17歲，經海選脫穎而出，在片中以清新學生造型登場，將古靈精怪、朝氣十足的性格精準呈現。
至於另一位主角田汲朝，則經由海選相中17歲的新人演員早瀨憩演出。她在片中以清新學生造型登場，將朝古靈精怪、朝氣十足的性格精準呈現。
對於此次有幸與新垣結衣合作，早瀨憩興奮表示自己接到被選上的通知時開心到跳起來，事務所的同事們也都為她感到開心，但在準備的過程中一度很緊張，害怕自己無法將角色的轉折演好，所幸到了片場，瀨田導演和前輩新垣結衣給予很多協助和鼓勵，「我一直在想該如何扮演朝，於是鼓起勇氣向導演和新垣小姐請教了不懂的地方，在她們的幫助下，我才得以順利完成拍攝。她們的存在讓我感到非常安心！」
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