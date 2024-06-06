觀影說劇／姜棟元執行「暗殺」 被導演封黑美男

姜棟元在「超完美暗殺隊」中飾演「永一」一角，率領團隊執行暗殺任務。(圖／車庫提供)

韓星姜棟元和李東輝最近為宣傳新片「超完美暗殺隊」，上劉在錫網路節目掀話題，影片觀看次數逼近500萬。姜棟元爆料和外甥出門時，外甥曾在超市大喊「姜棟元在這裡」讓他超級無奈，姜棟元笑說：「聽說我外甥不停重看我在節目中提到他的片段。」

有「南韓 四大公共財」之稱的姜棟元在「超完美暗殺隊」中飾演「永一」，率領團隊執行暗殺任務，為了讓外型看起來更俐落而進行減重 ，大概減了4公斤，拍攝時體重大概67、68公斤，他在電影中帥氣的外型也再次引起討論。

每當有新作品，大眾總先將注意力放在姜棟元的外貌上，這對他是祝福還是絆腳石？姜棟元表示：「若外貌成為我的絆腳石，我就要更努力才行，但這就是我的命運吧。」

此外，姜棟元和全智賢合作的新劇「北極星」開拍，這也是姜棟元暌違20年再演愛情劇。

值得一提的是，另一人氣男星李鍾碩 這次在「超完美暗殺隊」中飾演「異瞳」，是個十分關鍵的人物。對於兩人合作感想，姜棟元表示：「很愉快，很感謝他參演。當時李鍾碩一退伍，馬上參演了這部作品，所以我們當時聊的話題好像都是當兵。」

「超完美暗殺隊」李約燮導演這次封姜棟元為「黑美男」，對此姜棟元笑說：「我從小皮膚就黑，所以有『烏骨雞』綽號，看『超完美暗殺隊』後，真的覺得李鍾碩好白喔，李鍾碩在電影中就像隻幼犬，和我的形象完全相反。」