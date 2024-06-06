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金惠奫對戲「善宰」 居然大翻白眼

記者梅衍儂╱綜合報導
金惠奫(右)和男主角邊佑錫有著30公分身高差。(取材自豆瓣電影)
金惠奫(右)和男主角邊佑錫有著30公分身高差。(取材自豆瓣電影)

韓劇「背著善宰跑」播出高收視，主演非一線明星，照樣跑出好成績，堪稱本季大黑馬。女主角金惠奫受訪，提到她第一集在大冬天衣著單薄趴在清溪川一幕，直呼：「那時候真的非常冷，因為要進到水裡，當時腦子都一片空白了，沒辦法隨心所欲控制自己的身體。」

金惠奫這個名字觀眾可能不太熟悉，但對她的臉多少有點印象，27歲的她16歲出道，前7年都是臨演或是叫不出名字的路人角色，後來參與夯劇配角，如「天空之城」的心機女孩、「孤單又燦爛的神-鬼怪」、「藍色海洋的傳說」等，一直到這次的「背著善宰跑」才漸漸被大眾關注。

在「背」劇中她飾演坐輪椅的追星女孩，眼淚掉個不停，她表示平常不太愛哭，但是一想到角色所遭遇的事件，覺得有太多遺憾跟痛苦，「所以我也不由自主流下眼淚，尤其是有一幕，我跟善宰一起躺著，對他說如果我今天離開了，也不要太難過。我感受到角色用言語表達出真心的心情以及複雜的情緒，所以拍攝時一直很難止住淚水。這一幕應該是哭得最厲害的一場戲了」。

身高160公分的她，男主角邊佑錫足足高她30公分，她笑說：「我如果要盯著善宰看的話，視線要往很高的地方看，所以常常看起來像在翻白眼。這種時候，導演就會教導我要看哪裡比較好，或者會在我面前鋪一整排紙箱拍攝。也多虧我之前有多次與高個子演員對戲的經驗，所以比起困難，更應該說是以享受的心情來拍劇。」

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