李政宰闖好萊塢 當絕地武士大前輩

李政宰首闖好萊塢，主演星際大戰影集「侍者」扮演武功高強的絕地武士。(圖／Disney+提供)

韓星李政宰首闖好萊塢主演全新星際大戰前傳影集「侍者」(The Acolyte)，在首爾出席線上記者會，這次以南韓 人身分主演「星際大戰」系列故事，對於星戰迷的他直呼榮幸，更透露自己很開心能成為金魁剛、歐比王以及尤達等絕地武士的大前輩。

至於自己如何選上這部戲劇，他提到一開始接受迪士尼 的邀約，要去英國進行「鏡頭測試」，但不知道會演出什麼角色，「我其實不知道這意味著什麼，但我聽說除了我之外，還有其他名人也有參加，感覺起來就像試鏡吧」，直到回南韓後約莫10天接到選角的消息，「導演跟我說，我要扮演的角色是『梭爾大師』」。

李政宰自承是星戰迷，並說對於每一個「絕地武士」都如數家珍，由於故事設定在所有「星際大戰」故事的數百年前，讓他自嘲是「絕地武士的大前輩」。被問自己最喜歡的絕地武士，當然就是連恩尼遜(Liam Neeson)飾演的金魁剛，個性較為沉穩、冷靜，「即使不了解『星際大戰』也會很喜歡這部劇，畢竟這故事發生很早之前，只要當作是一部擁有懸疑元素的科幻動作片去看就可以了」。