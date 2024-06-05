韓劇「背著善宰跑」身高差 金惠奫「大翻白眼」邊佑錫被抓包

金惠奫最近人氣攀升。(圖／愛奇藝國際站提供)

韓劇 「背著善宰跑」闖出高收視，主演非一線明星，照樣跑出好成績，堪稱本季大黑馬。女主角金惠奫接受台灣媒體聯訪，提到她第一集在大冬天衣著單薄趴在清溪川一幕，她直呼：「那時候真的非常冷，因為要進到水裡，當時腦子都一片空白了，沒辦法隨心所欲控制自己的身體。」

金惠奫16歲出道，前7年都是臨演或是叫不出名字的路人角色，後來參與夯劇配角，如「天空之城」的心機女孩、「孤單又燦爛的神－鬼怪」、「藍色海洋的傳說」等，一直到這次的「背著善宰跑」才漸漸被大眾關注。

在「背」劇中她飾演坐輪椅的追星女孩，眼淚掉個不停，她表示平常不太愛哭，但是一想到角色所遭遇的事件，覺得有太多遺憾跟痛苦，「所以我也不由自主流下了眼淚，尤其是有一幕，我跟善宰一起躺著，對著他說如果我今天離開了也不要太難過。我感受到了角色用言語表達出真心的心情，以及複雜的情緒，所以拍攝時一直很難止住淚水。這一幕應該是哭得最厲害的一場戲了」。

金惠奫最近人氣攀升。(圖／愛奇藝國際站提供)

身高160公分的她，男主角邊佑錫足足高她30公分，她笑說：「我如果要盯著善宰看的話，視線要往很高的地方看，所以常常看起來像在翻白眼。這種時候，導演就會教導我要看哪裡比較好，或者會在我面前鋪滿一整條蘋果的紙箱後，再進行拍攝。也多虧我之前已經有多次與個子高的演員對戲的經驗，所以比起困難，更應該說是以享受的心情進行拍攝。」