我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

孔劉、湯唯驚喜自拍 高顏值不怕「死亡角度」

編輯蔡欣妤／綜合報導
孔劉(左)和湯唯驚喜合影，雖然是「死亡角度」，仍是男神與女神顏值。(取材自Instagram)
孔劉(左)和湯唯驚喜合影，雖然是「死亡角度」，仍是男神與女神顏值。(取材自Instagram)

中國女星湯唯2006年因主演「色，戒」被廣為人知，2014年與曾合作「晚秋」的南韓導演金泰勇結婚，並頻繁來回中、韓兩地，不時透過社群分享日常生活。日前湯唯在Instagram分享與南韓男星孔劉的自拍照，迅速引起網友及粉絲間熱議，直呼男神女神終於同框了。

湯唯日前在Instagram分享一張與孔劉的自拍照，照片由孔劉掌鏡，並以他經常使用的「死亡角度」(指容易顯醜的拍照角度)拍攝，湯唯用一隻手遮住一邊眼睛，孔劉則戴著漁夫帽與眼鏡俏皮看向鏡頭，在奇怪的角度與燈光下，孔劉一邊的鏡片反光，讓粉絲笑稱很有人性美。

合照曝光後有粉絲激動問是舊照嗎？釣出湯唯親自回應是「今天」拍的，更吸引不少粉絲朝聖留言：「我要暈倒了，我最愛的中國女演員和我最愛的韓國男演員同框了」、「終於發合照了，你們兩個我都很喜歡」、「終於見到你倆同框了！我的人生又圓滿了一回」。

據悉，孔劉與湯唯將在金泰勇新作「夢境」飾演一對夫妻，其他卡司還有南韓演員朴寶劍、鄭有美、崔宇植、鮑起靜、崔武成、成炳淑和湯峻相等人。

湯唯多次在社群曬出過不少與南韓藝人的合照。

先前參與百想藝術大賞頒獎典禮的她，就曬出一系列與金秀賢、朴寶劍、秀智等人的合照，讓許多網友看了羨慕不已。

湯唯 南韓

上一則

被罵搶「慶餘年2」角色 金晨：是我的就是我的

下一則

林志玲將為日職棒開球 AKIRA貼心叮嚀訣竅

延伸閱讀

糞便氣球5天2次攻南韓 金與正：人民的言論自由

糞便氣球5天2次攻南韓 金與正：人民的言論自由
對付北韓垃圾氣球攻擊 南韓擬恢復「大聲公廣播」

對付北韓垃圾氣球攻擊 南韓擬恢復「大聲公廣播」
北韓再送600顆「垃圾氣球」到南韓 尹錫悅急召國安會議

北韓再送600顆「垃圾氣球」到南韓 尹錫悅急召國安會議
北韓飄垃圾氣球、干擾無線電波 歷來挑釁南韓手法一覽

北韓飄垃圾氣球、干擾無線電波 歷來挑釁南韓手法一覽

熱門新聞

「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

2024-05-26 10:53
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

2024-05-25 07:00
五月天正在鳥巢舉辦演唱會。圖／相信音樂提供

五月天石頭才說迷失自我 阿信最新發聲曝光

2024-05-25 16:14
賀軍翔出席「不夠善良的我們」星光首映媒體活動。記者李政龍/攝影

賀軍翔疑非禮酒店女子登熱搜 網友疑：這顏值需要嗎？

2024-05-24 15:11

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染