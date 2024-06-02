孔劉、湯唯驚喜自拍 高顏值不怕「死亡角度」

孔劉(左)和湯唯驚喜合影，雖然是「死亡角度」，仍是男神與女神顏值。(取材自Instagram)

中國女星湯唯 2006年因主演「色，戒」被廣為人知，2014年與曾合作「晚秋」的南韓 導演金泰勇結婚，並頻繁來回中、韓兩地，不時透過社群分享日常生活。日前湯唯在Instagram分享與南韓男星孔劉的自拍照，迅速引起網友及粉絲間熱議，直呼男神女神終於同框了。

湯唯日前在Instagram分享一張與孔劉的自拍照，照片由孔劉掌鏡，並以他經常使用的「死亡角度」(指容易顯醜的拍照角度)拍攝，湯唯用一隻手遮住一邊眼睛，孔劉則戴著漁夫帽與眼鏡俏皮看向鏡頭，在奇怪的角度與燈光下，孔劉一邊的鏡片反光，讓粉絲笑稱很有人性美。

合照曝光後有粉絲激動問是舊照嗎？釣出湯唯親自回應是「今天」拍的，更吸引不少粉絲朝聖留言：「我要暈倒了，我最愛的中國女演員和我最愛的韓國男演員同框了」、「終於發合照了，你們兩個我都很喜歡」、「終於見到你倆同框了！我的人生又圓滿了一回」。

據悉，孔劉與湯唯將在金泰勇新作「夢境」飾演一對夫妻，其他卡司還有南韓演員朴寶劍、鄭有美、崔宇植、鮑起靜、崔武成、成炳淑和湯峻相等人。

湯唯多次在社群曬出過不少與南韓藝人的合照。

先前參與百想藝術大賞頒獎典禮的她，就曬出一系列與金秀賢、朴寶劍、秀智等人的合照，讓許多網友看了羨慕不已。