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唯一得奧斯卡的哥吉拉 台灣無預警Netflix上架

記者蘇詠智／即時報導
「哥吉拉-1.0」亞洲各地戲院上映版權，始終沒有釋出。(摘自IMDb)
「哥吉拉-1.0」亞洲各地戲院上映版權，始終沒有釋出。(摘自IMDb)

日本最具代表性的銀幕巨獸哥吉拉，誕生70年終於獲得奧斯卡肯定的巨作「哥吉拉-1.0」（GODZILLA MINUS ONE），台灣觀眾總算看得到了！該片已於周六凌晨在Netflix上架，令不少等待多時卻又沒有心理準備的影迷大為驚喜。

去年11月起在日本上映的「哥吉拉-1.0」，由於出品的東寶公司不賣亞洲各地的戲院上映版權，引起一堆揣測。該片只有歐美地區和日本上映，在美也創下票房成績最佳的日本片光榮紀錄，更抱回奧斯卡最佳視覺效果獎，但在亞洲各國始終沒有要上映的態勢。

如此奇特的安排，有傳片子的亞洲地區版權已被串流平台購得，所以會直接跳過戲院推出；也有稱影片背景設定在二次大戰末期到戰後的幾年之間，又有「神風特攻隊」等描述，擔憂二戰期間被日本佔領地區的觀眾起反感，乾脆不安排上映，免得一堆麻煩。

也有的是推論東寶在和好萊塢片商談拍攝美版「哥吉拉」影片時，合約上註明美版與日版不會同時在戲院推出、免得互相打成一團，既然好萊塢有「哥吉拉與金剛：新帝國」要推出「哥吉拉-1.0」只好在亞洲各國都先押後，押到什麼時候還不清楚，然而在日本，「哥吉拉-1.0」5月出了藍光，也已登上亞馬遜Prime Video播映，只是僅日本限定，台灣一些觀眾還是「翻牆」欣賞。

那時否定「串流平台說」的網友，認為要是大平台買下，早就鋪天蓋地宣傳，哪會完全沒有聲音？不料「哥吉拉-1.0」最後真的在全無預警情況下，在台直接登上Netflix，顯然「平台說」不假，只是連上架也得無聲無息，更令人好奇東寶高層的考量。不過台灣觀眾樂得直呼：「本月有這一部就值得訂Netflix了。」

「哥吉拉-1.0」怪獸侵襲銀座的畫面很刺激。(摘自IMDb)
「哥吉拉-1.0」怪獸侵襲銀座的畫面很刺激。(摘自IMDb)
「哥吉拉-1.0」是70年來唯一獲奧斯卡金像獎的日本哥吉拉電影。(摘自IMDb)
「哥吉拉-1.0」是70年來唯一獲奧斯卡金像獎的日本哥吉拉電影。(摘自IMDb)

日本 Netflix 奧斯卡

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