我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

分享明星家人…潔西卡不和妹妹較勁 吳姍儒嫌明星爸醜

記者梅衍儂、陳建嘉／綜合報導
Jessica赴台出席隱形眼鏡代言記者會。（記者沈昱嘉／攝影）
Jessica赴台出席隱形眼鏡代言記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

韓星Jessica潔西卡日前為代言隱形眼鏡品牌現身台北記者會，她穿V領超短閃鑽洋裝現身，和主持人吳姍儒用英文對談，兩人都有明星家人，吳姍儒和她分享爸爸吳宗憲也是名人，直呼：「但他超醜！」潔西卡睜大眼睛，直覺反問：「那你怎麼那麼漂亮？」

潔西卡是前少女時代成員，這幾年她重心放在華語市場，參加「乘風破浪」、「了不起舞社」等，在「浪姐3」和王心凌成為好友，這趟訪台還和對方吃鐵板燒敘舊，她透露教了王心凌韓文，兩人用中英韓3語言對談，「這幾天來台灣我過得很開心，吃了很多美食、見到許多好友」，至於教了什麼韓文，她調皮說：「是祕密！」

吳姍儒誇她優雅像小仙女，潔西卡反問：「真的嗎？我還問工作人員有沒有看起來很刻薄、或是有點生氣嗎？因為我應該要看起來很溫柔。」吳姍儒好奇問她和妹妹Krystal都是明星，會不會彼此較勁？潔西卡表示會討論雙方工作表現，吳姍儒笑說：「因為我們家也是，我爸是名人，但不幸的是，我爸超醜的！」

潔西卡笑問那她怎麼會這麼美，吳姍儒說：「因為我像我媽，我還有個弟弟，他就長得像我爸了，我是家裡最美的。」逗得現場笑聲不斷。活動結束後潔西卡就要離台，她惋惜表示：「今天是最後一天，結束後我就要回去了 但是這裡的食物很好吃。」吳姍儒問：「你有在吃？我還以為你只喝水過活！」潔西卡笑說：「當然啊，人都要靠水才能活，大家要記得多補充水分喔！」

另外，潔西卡前隊友太妍曾為迪士尼電影「冰雪奇緣2」（Frozen II）演唱韓版主題曲，她也多次表示自己是迪士尼粉絲，近期適逢「冰雪奇緣」10周年，香港迪士尼樂園也為其設置全球最大專屬園區，並邀請太妍成為首位進入園區體驗的韓星，她受訪時開心表示，「現在就想跟朋友炫耀，但在公開前只能先忍一忍」。

太妍首度進入「冰雪奇緣」的艾倫戴爾王國，坦言非常喜出望外，「這裡充滿著北歐風格的建築物、藝術品，一切都很完美，讓我感覺就像真的來到艾倫戴爾」。

太妍成為首位進入香港迪士尼「冰雪奇緣」主題園區體驗的韓星。（圖／Disney+提...
太妍成為首位進入香港迪士尼「冰雪奇緣」主題園區體驗的韓星。（圖／Disney+提供）

迪士尼 王心凌 香港

上一則

「哥哥4」 傳韋禮安、蔡旻佑、鳳小岳、AKIRA將出戰

下一則

楊紫、趙麗穎搶演「生命樹」？內幕曝光引粉絲互撕

延伸閱讀

自家人都看不下去？「小美人魚」導演點出迪士尼的問題

自家人都看不下去？「小美人魚」導演點出迪士尼的問題
hito流行音樂獎 楊乃文霸氣外露 Ella跳熱辣秀

hito流行音樂獎 楊乃文霸氣外露 Ella跳熱辣秀
五月天北京開唱脫口「我們中國人」 歌手「信」：支持統一

五月天北京開唱脫口「我們中國人」 歌手「信」：支持統一
王心凌才喊Honey示愛 當眾得知分手：下一個男人更好

王心凌才喊Honey示愛 當眾得知分手：下一個男人更好

熱門新聞

霍建華被列未表態的台灣藝人。（取材自微博）

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

2024-05-27 02:30
金晨飾演的葉靈兒遭到不少網友吐槽。(取材自微博)

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

2024-05-24 07:00
湯姆克魯斯被呼籲應該在演完「不可能的任務8」後交棒給別人。（路透資料照片）

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

2024-05-26 10:53
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

2024-05-25 07:00
「捍衛戰士」男主角湯姆克魯斯是英國人眼中1980年代的代表巨星之一。(摘自IMDb)

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

2024-05-28 01:25
席琳狄翁在最新紀錄片預告中含淚哽咽道出患罕病的掙扎，全球歌迷看到飆淚。(摘自Prime Video)

重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚

2024-05-23 23:45

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費