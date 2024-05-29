分享明星家人…潔西卡不和妹妹較勁 吳姍儒嫌明星爸醜

Jessica赴台出席隱形眼鏡代言記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

韓星Jessica潔西卡日前為代言隱形眼鏡品牌現身台北記者會，她穿V領超短閃鑽洋裝現身，和主持人吳姍儒用英文對談，兩人都有明星家人，吳姍儒和她分享爸爸吳宗憲也是名人，直呼：「但他超醜！」潔西卡睜大眼睛，直覺反問：「那你怎麼那麼漂亮？」

潔西卡是前少女時代成員，這幾年她重心放在華語市場，參加「乘風破浪」、「了不起舞社」等，在「浪姐3」和王心凌 成為好友，這趟訪台還和對方吃鐵板燒敘舊，她透露教了王心凌韓文，兩人用中英韓3語言對談，「這幾天來台灣我過得很開心，吃了很多美食、見到許多好友」，至於教了什麼韓文，她調皮說：「是祕密！」

吳姍儒誇她優雅像小仙女，潔西卡反問：「真的嗎？我還問工作人員有沒有看起來很刻薄、或是有點生氣嗎？因為我應該要看起來很溫柔。」吳姍儒好奇問她和妹妹Krystal都是明星，會不會彼此較勁？潔西卡表示會討論雙方工作表現，吳姍儒笑說：「因為我們家也是，我爸是名人，但不幸的是，我爸超醜的！」

潔西卡笑問那她怎麼會這麼美，吳姍儒說：「因為我像我媽，我還有個弟弟，他就長得像我爸了，我是家裡最美的。」逗得現場笑聲不斷。活動結束後潔西卡就要離台，她惋惜表示：「今天是最後一天，結束後我就要回去了 但是這裡的食物很好吃。」吳姍儒問：「你有在吃？我還以為你只喝水過活！」潔西卡笑說：「當然啊，人都要靠水才能活，大家要記得多補充水分喔！」

另外，潔西卡前隊友太妍曾為迪士尼 電影「冰雪奇緣2」（Frozen II）演唱韓版主題曲，她也多次表示自己是迪士尼粉絲，近期適逢「冰雪奇緣」10周年，香港 迪士尼樂園也為其設置全球最大專屬園區，並邀請太妍成為首位進入園區體驗的韓星，她受訪時開心表示，「現在就想跟朋友炫耀，但在公開前只能先忍一忍」。