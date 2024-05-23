八卦部落客爆：星野源背叛新垣結衣 愛上女主播

星野源（左）和新垣結衣婚姻被爆出危機。(取材自X平台)

日星星野源 與新垣結衣 結婚三年，屢屢傳感情生變，但都未經過證實。日本八卦部落客瀧澤GARESO在社群媒體上大爆料，稱「跟知名女演員合作劇後閃婚的歌手，最近出軌了一起主持節目的NHK主播」，日本網友立刻聯想到符合條件的星野源，日網和微博 都熱烈討論著，而星野源所屬經紀公司Amuse大動作發聲明澄清，表示絕無此事，新垣結衣也發文澄清。

瀧澤GARESO的爆料中未提及任何演員名字，但非常具體的條件讓所有網友都猜出是星野源。爆料指出，原本日媒元旦就要爆出這件事，但男方經紀公司花了10億日幣（約637.87萬美元）壓下新聞。貼文又指出，女演員和男歌手其實已經離婚，女主播則是新婚不久，剛和丈夫搬進新房，卻因為爆出外遇而被趕出去，目前流離失所住在網咖。

貼文雖未點出「出軌男星」真實身分，但從各種線索看來，網友紛紛將矛頭指向2021年和新垣結衣結婚的歌手星野源，女主播則被網友猜測是林田理沙。傳聞一出震驚各界，微博熱搜甚至登上文娛榜第一。

新垣結衣透過官方X自介低調回應謠言。（取材自X平台）

Amuse聲明坦言收到許多詢問，「但是，關於星野源完全沒有這樣的事實。另外，本公司也完全沒有隱瞞報道的事實」，強調公司內部會討論是否對謠言採取法律行動。」

網友發現，新垣結衣也在X平台官方帳號澄清「那些引發騷動的謠言不是事實。感謝所有關心我們的人，請不必擔心」。據悉，新垣結衣的官方X帳號，開設目的是為了杜絕仿冒帳號，因此平常不會更新，如今為了婚變傳聞，才罕見自介澄清。

星野源和新垣結衣合作戲劇「月薪嬌妻」後閃婚，娶走許多人心目中的夢幻女神，讓大批粉絲稱羨不已，認為他是全世界最幸福的男人之一，而今爆出他出軌的消息，也讓網友相當震驚。