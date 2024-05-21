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拷問戲硬撐開眼睛喊痛 柳俊烈自嘲眼太小

記者陳建嘉／綜合報導
「The 8 Show」邀請參賽者以「有趣的Show」來換時間「賺錢」。(圖／Netflix提供)
「The 8 Show」邀請參賽者以「有趣的Show」來換時間「賺錢」。(圖／Netflix提供)

驚悚韓劇「The 8 Show」請來柳俊烈、千瑀嬉主演，並由韓在林執導，故事敘述被帶到神祕建築物的八位參賽者，必須要用盡各種方式討好觀眾才能留下來，成為最後贏家，日前三人接受媒體聯訪，提到劇中有場撐開眼睛的拷問戲，韓在林爆料「只有柳俊烈在喊痛」，柳俊烈則自嘲因為眼睛太小。

提到該段戲，韓在林表示那段戲透過貼膠帶、後製特效，其實沒有最後成品看起來那麼危險，現場也有醫療人員待命，「每一位需要30秒的拍攝，所以都有掉一點眼淚」。也誇讚所有演員都很優秀，讓導演自己反倒有些壓力，但他也幽默笑稱全部演員只有柳俊烈一直喊痛，讓柳俊烈坦言「可能是我眼睛比較小」，隨後還對準鏡頭想要睜大眼睛，笑翻全場。

「The 8 Show」的規則就是「留下來的時數越長、錢就賺得越多」，然而留下來的時數則由「觀眾」打賞，為了能獲得青睞，8名參賽者使盡渾身解數討好觀眾，從一開始的才藝表演，到後來甚至折磨彼此，有拔指甲、互毆等畫面。不只角色在這棟神秘建築物待上許久時間，劇組也在搭建佈景拍攝長達10個月時間，讓千瑀嬉在殺青當天大喊：「終於可以逃離了！」不過柳俊烈反而待得很快樂，「我覺得在一切可控的狀況中，演員只要專心演技，這種工作環境讓我很安心」。

但被問到現實生活中，最想要參加哪種實境秀，柳俊烈直言就是「The 8 Show」，但比較不希望像劇中那樣殘酷，「就大家開開心心地度過時間，跟朋友相互瞭解，然後玩各種遊戲就好了，像在學校參加營隊」，千瑀嬉雖然也有興趣參加「The 8 Show」，不過她更喜歡療癒型的節目，更想選擇文化之旅、享受美食的實境秀。

柳俊烈自嘲眼睛太小，還刻意睜大眼睛。(圖／Netflix提供)
柳俊烈自嘲眼睛太小，還刻意睜大眼睛。(圖／Netflix提供)

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