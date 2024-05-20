Netflix韓劇「The 8 Show」柳俊烈眼睛硬撐開、自嘲太小

柳俊烈自嘲眼睛太小，還刻意睜大眼睛。(圖／Netflix提供)

Netflix 驚悚韓劇 「The 8 Show」請來柳俊烈、千瑀嬉主演，並由韓在林執導，故事敘述被帶到神秘建築物的8位參賽者，必須要用盡各種方式討好觀眾才能留下來，成為最後贏家，日前3人接受台灣媒體聯訪，提到劇中有場撐開眼睛的拷問戲，韓在林爆料「只有柳俊烈在喊痛」，柳俊烈則自嘲因為眼睛太小。

提到該段戲，韓在林表示那段戲透過貼膠帶、後製特效，其實沒有最後成品看起來那麼危險，現場也有醫療人員待命，「每一位需要30秒的拍攝，所以都有掉一點眼淚」。也誇讚所有演員都很優秀，讓導演自己反倒有些壓力，但他也幽默笑稱全部演員只有柳俊烈一直喊痛，讓柳俊烈坦言「可能是我眼睛比較小」，隨後還對準鏡頭想要睜大眼睛，笑翻全場。

「The 8 Show」精心搭出精緻的室內布景。(圖／Netflix提供)

迫於「The 8 Show」內的「特殊物價」，柳俊烈選擇節儉度日。(圖／Netflix提供)

「The 8 Show」的規則就是「留下來的時數愈長、錢就賺得愈多」，然而留下來的時數則由「觀眾」打賞，為了能獲得青睞，8名參賽者使盡渾身解數討好觀眾，從一開始的才藝表演，到後來甚至折磨彼此，有拔指甲、互毆等畫面。不只角色在這棟神秘建築物待上許多久時間，劇組也在搭建佈景拍攝長達10個月時間，讓千瑀嬉在殺青當天大喊：「終於可以逃離了！」不過柳俊烈反而待得很快樂，「我覺得在一切可控的狀況中，演員只要專心演技，這種工作環境讓我很安心」。

但被問到現實生活中，最想要參加哪種實境秀，柳俊烈直言就是「The 8 Show」，但比較不希望像劇中那樣殘酷，「就大家開開心心地、幸福地度過時間，跟朋友相互瞭解，然後玩各種遊戲就好了，像在學校參加營隊」，千瑀嬉雖然也有興趣參加「The 8 Show」，不過她更喜歡療癒型的節目，更想選擇文化之旅、享受美食的實境秀。「The 8 Show」全數8集已在Netflix上線。