「一日三餐」車嬸下廚 下月可望重啟

羅䁐錫在2014年播出的「一日三餐」系列深受粉絲喜愛。（取材自Instagram）

南韓 最會賺錢的羅PD（羅䁐錫）在2014年播出的「一日三餐」系列深受粉絲喜愛，距離上次播出已過去五年，今年為「一日三餐」十周年，據韓媒報導有望重啟，且延續先前一集邀請一位來賓的方式，預計在6月開拍，讓不少忠實觀眾興奮不已。

根據韓媒「Tenasia」報導，演員車勝元與柳海真將時隔四年，再次攜手出演羅PD的「一日三餐」節目。主持方式與先前相同，每集找來不同的嘉賓體驗戶外料理生活，預計在下個月開始拍攝。「一日三餐」自2014年開播後迎來十周年，節目主旨為在山村、漁村等地體驗自給自足生活，「一日三餐」曾在農村旌善、漁村晚材島、得糧島等地拍攝，主持陣容包括李瑞鎮、玉澤演、金光奎、孫浩俊、南柱赫、文晸赫、尹鈞相、廉晶雅、尹世雅、樸素淡等人，以及粉絲最喜歡的車勝元、柳海真組合。

外型粗獷的車勝元在節目中經常展現料理實力，因此被觀眾戲稱為「車嬸」。他與柳海真、裴正南另外也在2019年合作同樣是羅PD製作的「西班牙寄宿」，將地點拉至西班牙，以聖地牙哥 朝聖之路的朝聖者為目標，經營寄宿旅店，讓旅客體驗韓式餐點也是節目看點之一。