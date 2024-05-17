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IU生日再捐2億韓元超暖 Jennie低調捐1億「以粉絲名義」

編輯蔡欣妤／即時報導
南韓女星IU(左)、Jennie(右)。（取材自Instagram）
南韓女星IU(左)、Jennie(右)。（取材自Instagram）

南韓「國民歌手」IU（李知恩）自出道以來一直默默低調行善，據悉他至今捐出的善款已超過50億韓元，被封為「沒有翅膀的人間天使」。另外，今年成立個人品牌的BLACKPINK成員Jennie也被發現默默捐出1億韓元，還以「粉絲名義」捐出，兩人低調行善十分暖心。

據IU所屬公司EDAM娛樂日前在官方Instagram發布四張捐款證明，分別捐給四個弱勢團體機構，每個捐出5000萬韓元，共2億韓元。事實上，在韓國5月5日兒童節時IU也捐出了1億韓元給綠傘兒童基金會，長期幫助青少年、兒童以及聽障人士，更是近年韓星捐款排行榜前十名的藝人。另外，據韓網分享，IU也提前支付了粉絲為他舉辦的25家生日應援咖啡廳的飲料費用，不只寵粉還十分善良。

而最近在Met Gala上大放異彩的Jennie也默默捐款1億給韓國國際住房福利非營利組織「仁人家園」（Habitat for Humanity Korea），幫助青少年建設校舍。據仁人家園貼出的捐款證明中，Jennie在捐款人寫上了Jennie與Blink（粉絲名），用自己與粉絲名義幫助他人，讓Blink們都感動不已。

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