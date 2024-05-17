高橋一生宣布結婚 情定小17歲女星

高橋一生（右）和飯豐萬理江宣布結婚。(取材自X)

43歲日本 男星高橋一生宣布結婚，對象是曾合作戲劇的女星飯豐萬理江，女方小他17歲，彼此共同興趣是做菜，都喜歡宅在家裡，相當契合。

高橋一生在社群平台宣布這個好消息，「雖然是私事，但我們想宣布，高橋一生和飯豐萬理江結婚了」「我們因共同參與一部作品而結緣，在拍攝現場相處的過程中，彼此感受到了深厚的情誼。經過約一年的交往，在劇組同仁的祝福下，我們終於迎來了這一天。」並提到兩人交往大概一年

兩人因合作漫畫改編的戲劇「岸邊露伴一動也不動」結緣，日媒2022年就報導他們交往，不過這對戀人相當低調。

高橋一生還稱讚飯豐萬理江，「她總是堅持用自己的言語表達真我，永不放棄燦爛生活。她那懷抱高尚品德、純粹陽光般的正能量，多次拯救了我」。

飯豐萬理江則說高橋一生，「總是努力以開放、不偏頗的態度看待事物和他人，並以智慧和幽默來享受人生，我被他的人格魅力所吸引。他的笑容和深厚情誼總是撫慰著我的心靈」。

其實高橋一生一直被流傳「沒有結婚想法」的傳言，他在去年1月的電視劇「6秒間的軌跡」記者會上還曾直說：「沒有考慮過結婚這件事。」如今傳出跟飯豐萬理江的婚訊，外界都紛紛送上祝福。

高橋一生演技精湛，角色多元，從童星起家的他小時曾替宮崎駿的卡通配過音，之後也嘗試過許多舞台劇 演出，更曾被選為日本人氣最高的廣告代言王。他在受訪時曾說過，女人不管幾歲，都是可愛的。